У Польщі викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала майже 3 сотні українців





Як повідомляє



Щоправда, аж 287 з них - нелегально. Це 285 громадян України, один білорус та один громадянин Молдови.



Порушення полягали на тому, що 132 іноземці працювали на зовсім інших умовах, ніж було зазначено в їхніх воєводських дозволах, 52 - на інших умовах, ніж вказано в дозволах на тимчасове проживання та роботу, а ще 172 людини взагалі не мали актуальних дозволів на виконання роботи в Польщі.



Щодо цих 172-х осіб, то проти них відкрили адміністративні справи. Їхні дані потрапили в базу прикордонників, наслідком чого має стати видання зобов'язань до виїзду з Польщі й заборона в'їзду до країн Шенгенської зони на певний термін.



Власникам фірми за допущені порушення при працевлаштуванні іноземців загрожує штраф від 1 000 до 30 000 злотих.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські працівники були нелегально працевлаштовані в одній із фірм на території Новосондецького повіту (Малопольське воєводство).Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, загалом фірма працевлаштувала 509 іноземців, переважно українців.Щоправда, аж 287 з них - нелегально. Це 285 громадян України, один білорус та один громадянин Молдови.Порушення полягали на тому, що 132 іноземці працювали на зовсім інших умовах, ніж було зазначено в їхніх воєводських дозволах, 52 - на інших умовах, ніж вказано в дозволах на тимчасове проживання та роботу, а ще 172 людини взагалі не мали актуальних дозволів на виконання роботи в Польщі.Щодо цих 172-х осіб, то проти них відкрили адміністративні справи. Їхні дані потрапили в базу прикордонників, наслідком чого має стати видання зобов'язань до виїзду з Польщі й заборона в'їзду до країн Шенгенської зони на певний термін.Власникам фірми за допущені порушення при працевлаштуванні іноземців загрожує штраф від 1 000 до 30 000 злотих.

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