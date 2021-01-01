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У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан

У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан
У центрі Старої Вижівки на місці ями, яка багато років загрожувала життю та здоров’ю жителів та гостей селища, облаштували фонтан.

Про це інформує Старовижівська селищна рада.

Вже завершили випробувальні роботи і від 10 вересня фонтан буде працювати за графіком:
8.00 год. до 13.00 год.,
14.00 год. до 18.00 год.,
20.00 год. до 23.00 год.

Вартість облаштування фонтанної зони склала 110 тис. гривень, з них:
- демонтаж залишків старого фонтану – 8000 гривень,
- придбання бруківки – 47300 гривень,
- придбання цементу – 6000 гривень,
- підведення води та облаштування підземних комунікацій – 20000 гривень,
- електрообладнання – 22600 гривень;
- інші матеріали – 6100 гривень.

Лавочки, встановлені біля фонтану, – дарунок від меценатів. Всі роботи з монтажу та облаштування фонтану провели силами групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, працівників закладів культури, освіти, селищної ради, ВУЖКГ та небайдужих мешканців громади.
У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан
У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан

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Теги: фонтан, Стара Вижівка
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