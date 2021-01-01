У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан
Сьогодні, 17:37
У центрі Старої Вижівки на місці ями, яка багато років загрожувала життю та здоров’ю жителів та гостей селища, облаштували фонтан.
Про це інформує Старовижівська селищна рада.
Вже завершили випробувальні роботи і від 10 вересня фонтан буде працювати за графіком:
8.00 год. до 13.00 год.,
14.00 год. до 18.00 год.,
20.00 год. до 23.00 год.
Вартість облаштування фонтанної зони склала 110 тис. гривень, з них:
- демонтаж залишків старого фонтану – 8000 гривень,
- придбання бруківки – 47300 гривень,
- придбання цементу – 6000 гривень,
- підведення води та облаштування підземних комунікацій – 20000 гривень,
- електрообладнання – 22600 гривень;
- інші матеріали – 6100 гривень.
Лавочки, встановлені біля фонтану, – дарунок від меценатів. Всі роботи з монтажу та облаштування фонтану провели силами групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, працівників закладів культури, освіти, селищної ради, ВУЖКГ та небайдужих мешканців громади.
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Про це інформує Старовижівська селищна рада.
Вже завершили випробувальні роботи і від 10 вересня фонтан буде працювати за графіком:
8.00 год. до 13.00 год.,
14.00 год. до 18.00 год.,
20.00 год. до 23.00 год.
Вартість облаштування фонтанної зони склала 110 тис. гривень, з них:
- демонтаж залишків старого фонтану – 8000 гривень,
- придбання бруківки – 47300 гривень,
- придбання цементу – 6000 гривень,
- підведення води та облаштування підземних комунікацій – 20000 гривень,
- електрообладнання – 22600 гривень;
- інші матеріали – 6100 гривень.
Лавочки, встановлені біля фонтану, – дарунок від меценатів. Всі роботи з монтажу та облаштування фонтану провели силами групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, працівників закладів культури, освіти, селищної ради, ВУЖКГ та небайдужих мешканців громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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