У селищі на Волині замість ями з'явився фонтан

У центрі Старої Вижівки на місці ями, яка багато років загрожувала життю та здоров’ю жителів та гостей селища, облаштували фонтан.Про це інформує Старовижівська селищна рада.Вже завершили випробувальні роботи і від 10 вересня фонтан буде працювати за графіком:8.00 год. до 13.00 год.,14.00 год. до 18.00 год.,20.00 год. до 23.00 год.Вартість облаштування фонтанної зони склала 110 тис. гривень, з них:- демонтаж залишків старого фонтану – 8000 гривень,- придбання бруківки – 47300 гривень,- придбання цементу – 6000 гривень,- підведення води та облаштування підземних комунікацій – 20000 гривень,- електрообладнання – 22600 гривень;- інші матеріали – 6100 гривень.Лавочки, встановлені біля фонтану, – дарунок від меценатів. Всі роботи з монтажу та облаштування фонтану провели силами групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, працівників закладів культури, освіти, селищної ради, ВУЖКГ та небайдужих мешканців громади.