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Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень

Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
До Дня фізичної культури і спорту, яке відзначають сьогодні, 11 вересня, у Ковелі управління культури, молоді та спорту міської ради організувало тиждень, присвячений спорту, здоров’ю та розвитку Олімпійського руху в Україні.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

Для Ковеля День фізичної культури та спорту - це свято важливе, адже місто – спортивна столиця області. Тут багато досвідчених тренерів та прекрасних спортсменів. Саме у Ковелі відбуваються ті спортивні події, участь в яких охоче беруть спортсмени з усієї країни.

Від учора в місті проводять численні спортивні заходи, серед яких змагання та естафети. Розпочали Олімпійський тиждень із передзабігової руханки на площі перед міською радою, на яку прийшли п’ятикласники шкіл Ковельської громади та активні містяни. Знаково і символічно, що усі повторювали вправи за Тетяною Коб – гордістю Ковеля, боксеркою, чемпіонкою Європи, бронзовою призеркою чемпіонату світу, учасницею Олімпійських ігор 2016, багаторазовою чемпіонкою України, заслуженим майстром спорту України.

Далі – пробіжка центром міста, а в парку імені Лесі Українки, біля літньої сцени – естафети та конкурси на визначення найспритніших у спорті.

Долучився до дійства і перший заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев. Він не лише пробігся разом з дітьми, але й показав їм, з яким спорядженням потрібно ходити у походи, бо і сам часто мандрує в горах.

На продовження свята спорту – сьогодні на полі міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» відбувся турнір з футболу серед ветеранів вікової категорії «40+». У ньому взяли участь 5 команд футболістів-ветеранів з Ковеля та Каменя-Каширського.
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень
Тренування зі знаменитою спортсменкою та пробіжка із замом мера: у Ковелі стартував Олімпійський тиждень


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Теги: Олімпійський тиждень, Ковель
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