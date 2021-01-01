Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 вересня





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:



з 09:00 до 17:00 - вул. Гущанська, пров. Гущанський, вул. Міхновського, вул. Андрузького, вул. Дністрянська, вул. Княгині Ольги(частково).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у понеділок, 13 вересня, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська рада.Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:з 09:00 до 17:00 - вул. Гущанська, пров. Гущанський, вул. Міхновського, вул. Андрузького, вул. Дністрянська, вул. Княгині Ольги(частково).Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за Вашою адресою, рекомендують підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).

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