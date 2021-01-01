вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний»

Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний»
В одній із соцмереж з’явилося відео, де на вулиці Дубнівській у Луцьку, водій Mercedes-Benz GLE 350D проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений червоний сигнал світлофору.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Волинські патрульні відшукали водія вказаного транспортного засобу та склали на нього адміністративний матеріал за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

"Водій визнав свою провину, щиро вибачився та пообіцяв надалі не порушувати ПДР України", - інформують патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водій, Луцьк, порушив ПДР, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати
Сьогодні, 17:14
Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний»
Сьогодні, 16:56
У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем
Сьогодні, 16:46
Збирався додому: на Донбасі під час артобстрілу загинув український військовий
Сьогодні, 16:10
У луцькому «МакДональдзі» запрацювала доставка
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень
06 вересень, 12:07
У Луцьку оштрафували водія маршрутки. ВІДЕО У Луцьку оштрафували водія маршрутки. ВІДЕО
20 серпень, 17:45
У Луцьку керманичу, якого позбавили водійських прав, «світить» чималий штраф за перевищення швидкості У Луцьку керманичу, якого позбавили водійських прав, «світить» чималий штраф за перевищення швидкості
12 липень, 09:52
У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО
01 липень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який продавав канабіс, втрапив за ґрати
Сьогодні, 17:14
 0
Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний»
Сьогодні, 16:56
 0
У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем
Сьогодні, 16:46
 0
Збирався додому: на Донбасі під час артобстрілу загинув український військовий
Сьогодні, 16:10
 0
У луцькому «МакДональдзі» запрацювала доставка
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8