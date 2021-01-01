Щиро вибачився: у Луцьку спіймали водія Mercedes, який пролетів на «червоний»





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Волинські патрульні відшукали водія вказаного транспортного засобу та склали на нього адміністративний матеріал за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.



"Водій визнав свою провину, щиро вибачився та пообіцяв надалі не порушувати ПДР України", - інформують патрульні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній із соцмереж з’явилося відео, де на вулиці Дубнівській у Луцьку, водій Mercedes-Benz GLE 350D проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений червоний сигнал світлофору.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Волинські патрульні відшукали водія вказаного транспортного засобу та склали на нього адміністративний матеріал за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП."Водій визнав свою провину, щиро вибачився та пообіцяв надалі не порушувати ПДР України", - інформують патрульні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію