Музей дзвонів у Луцьку поповнився старовинним експонатом з Британії. ВІДЕО





Як розповіла Анастасія Мартів, дзвоник презентував відвідувач Луцького замку Ігор Міщенко.



"Він (відвідувач – ред.) приїхав у замок і написав відгук, що дуже надихнувся нашим музеєм. У листі написав, що сам колекціонує дзвони та хотів би презентувати дзвоник з власної колекції", – каже Анастасія Мартів.



Подарований дзвоник має висоту 10-15 сантиметрів, при коливанні видає дзвінкі звуки. Зі слів наукової співробітниці, дзвоник уособлює в собі образ леді Дженні Джонс.



За легендою леді Дженні Джонс є валлійкою, родом з Уельсу, яка зі свого регіону пішки дісталася до Британії, аби придбати Євангеліє рідною валлійською мовою. Анастасія Мартів каже: всю легенду, пов'язану з образом цієї дівчини, можна дізнатися під час екскурсії замком. Дзвоник леді Дженні Джонс вже представлений до огляду в колекції, – додала Анастасія Мартів. Усього в експозиції луцького Музею дзвонів є майже сотня експонатів, датованих від 17 до 20 століть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Музеї дзвонів у Луцькому замку представили новий дзвоник, виготовлений на початку 20 століття у Британії.Як розповіла Суспільному в телефонному коментарі старша наукова співробітниця адміністрації Державного історико-культурного заповідника в Луцьку, дзвоник презентував відвідувач Луцького замку"Він (відвідувач – ред.) приїхав у замок і написав відгук, що дуже надихнувся нашим музеєм. У листі написав, що сам колекціонує дзвони та хотів би презентувати дзвоник з власної колекції", – каже Анастасія Мартів.Подарований дзвоник має висоту 10-15 сантиметрів, при коливанні видає дзвінкі звуки. Зі слів наукової співробітниці, дзвоник уособлює в собі образ леді Дженні Джонс.За легендою леді Дженні Джонс є валлійкою, родом з Уельсу, яка зі свого регіону пішки дісталася до Британії, аби придбати Євангеліє рідною валлійською мовою. Анастасія Мартів каже: всю легенду, пов'язану з образом цієї дівчини, можна дізнатися під час екскурсії замком. Дзвоник леді Дженні Джонс вже представлений до огляду в колекції, – додала Анастасія Мартів. Усього в експозиції луцького Музею дзвонів є майже сотня експонатів, датованих від 17 до 20 століть.

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