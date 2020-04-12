Помер митрополит Рівненський та Острозький УПЦ (МП), родом з Волині

Варфоломій, митрополит Рівненський і Острозький, який понад чверть століття очолював Рівненську кафедру Української Православної Церкви.



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Відомо, архієрей Української Православної Церкви Московського патріархату, митрополит Рівненський і Острозький був родом з Волині. Народився у селі Городне колишнього Любомльського району.



Відспівування новоспочилого митрополита Варфоломія відбудеться завтра, 17 вересня 2021 року, о 8:00 в Георгіївському подвор’ї Миколаївського Городоцького жіночого монастиря у Рівному. Після богослужіння труну з тілом новоспочилого владики доставлять на його батьківщину, в село Городно Ковельського району Волинської області, де він буде похований, згідно із заповітом.



"Владику Варфоломію належать кілька збірок, присвячених Православ’ю на Рівненщині. За час його керування було відкрито та відроджено 16 монастирів і чернечих скитів, у яких підвизаються у пості та молитві сотні монахів та монахинь. Останні роки владика Варфоломій мужньо терпів важке випробування, пов’язане з хворобою", - йдеться на сайті УПЦ (МП).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 15 вересня, на 69 році життя після тривалої та виснажливої хвороби відійшов у вічність, митрополит Рівненський і Острозький, який понад чверть століття очолював Рівненську кафедру Української Православної Церкви.Про це повідомляють у пресслужбі УПЦ (МП).Відомо, архієрей Української Православної Церкви Московського патріархату, митрополит Рівненський і Острозький був родом з Волині. Народився у селі Городне колишнього Любомльського району.Відспівування новоспочилого митрополита Варфоломія відбудеться завтра, 17 вересня 2021 року, о 8:00 в Георгіївському подвор’ї Миколаївського Городоцького жіночого монастиря у Рівному. Після богослужіння труну з тілом новоспочилого владики доставлять на його батьківщину, в село Городно Ковельського району Волинської області, де він буде похований, згідно із заповітом."Владику Варфоломію належать кілька збірок, присвячених Православ’ю на Рівненщині. За час його керування було відкрито та відроджено 16 монастирів і чернечих скитів, у яких підвизаються у пості та молитві сотні монахів та монахинь. Останні роки владика Варфоломій мужньо терпів важке випробування, пов’язане з хворобою", - йдеться на сайті УПЦ (МП).

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