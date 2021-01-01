Волинь – на порозі «червоної» зони карантину: терміново скликають сесію облради

Григорій Недопад.



Про це повідомляє пресслужба обласної ради.



Інтенсивність поширення коронавірусної інфекції, динаміка зростання кількості хворих та швидкість заповнення лікарняних ліжок свідчать про небезпеку запровадження на Волині «червоної» карантинної зони.



У зв’язку з цим голова обласної ради Григорій Недопад ініціює скликання позачергової сесії. Перше і головне питання – аналіз готовності медичних закладів області до викликів нової хвилі епідемії, визначення організаційних, ресурсних та фінансових потреб.



Депутати заслухають звіти керівників: управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Волинської обласної клінічної лікарні та обласної інфекційної лікарні.



На підставі аналізу будуть прийняті рішення, які дозволять завчасу підготуватися до епідемічного піку та карантинних обмежень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позачергове засідання сесії Волинської обласної ради відбудеться у понеділок, 20 вересня, початок о 14.00 годині. Відповідне розпорядження сьогодні підписав голова обласної радиПро це повідомляє пресслужба обласної ради.Інтенсивність поширення коронавірусної інфекції, динаміка зростання кількості хворих та швидкість заповнення лікарняних ліжок свідчать про небезпеку запровадження на Волині «червоної» карантинної зони.У зв’язку з цим голова обласної ради Григорій Недопад ініціює скликання позачергової сесії. Перше і головне питання – аналіз готовності медичних закладів області до викликів нової хвилі епідемії, визначення організаційних, ресурсних та фінансових потреб.Депутати заслухають звіти керівників: управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Волинської обласної клінічної лікарні та обласної інфекційної лікарні.На підставі аналізу будуть прийняті рішення, які дозволять завчасу підготуватися до епідемічного піку та карантинних обмежень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію