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У волинському селі через замикання електромережі сталася пожежа

У волинському селі через замикання електромережі сталася пожежа
Учора ввечері, 16 вересня, у с. Витуле Любешівського району горіла цегляна господарська споруда розміром 5х10 м, крита шифером по дерев’яній обшивці.

Про це пише газета "Нове життя".

На місце події виїжджали рятувальники любешівської 12-ї ДПРЧ, а також працівники МПО с. Бірки та МПО с. Залаззя.

Вогонь вдалося приборкати о 22:03 год. Пожежа знищила 100 м кв покрівлі, дерев’яні обрешітки. Пошкоджено 50 м кв дерев’яного перекриття.

Імовірна причина загорання – коротке замикання електромережі, повідомив провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Невірець.

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Теги: пожежа, Волинь
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