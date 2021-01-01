У волинському селі через замикання електромережі сталася пожежа
Сьогодні, 11:36
Учора ввечері, 16 вересня, у с. Витуле Любешівського району горіла цегляна господарська споруда розміром 5х10 м, крита шифером по дерев’яній обшивці.
Про це пише газета "Нове життя".
На місце події виїжджали рятувальники любешівської 12-ї ДПРЧ, а також працівники МПО с. Бірки та МПО с. Залаззя.
Вогонь вдалося приборкати о 22:03 год. Пожежа знищила 100 м кв покрівлі, дерев’яні обрешітки. Пошкоджено 50 м кв дерев’яного перекриття.
Імовірна причина загорання – коротке замикання електромережі, повідомив провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Невірець.
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Про це пише газета "Нове життя".
На місце події виїжджали рятувальники любешівської 12-ї ДПРЧ, а також працівники МПО с. Бірки та МПО с. Залаззя.
Вогонь вдалося приборкати о 22:03 год. Пожежа знищила 100 м кв покрівлі, дерев’яні обрешітки. Пошкоджено 50 м кв дерев’яного перекриття.
Імовірна причина загорання – коротке замикання електромережі, повідомив провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Невірець.
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