В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця року

Уряд продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.Таке рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня 2021 року.За словами очільника МОЗу, ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні - контрольована.“Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди”, - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.Він додав, що 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють жовтий рівень епіднебезпеки.- Заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;- Не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;- Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;- Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо.Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, “жовтими” чи “зеленими” внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.Щодо освітнього процесу - заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення. Наприклад, станом на 17 вересня за даними обласних та Київської державних адміністрацій 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам - мають понад 80% працівників хоча б з одним щепленням від COVID-19. Для верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.