Опалювальний сезон на Волині – під загрозою

В АТ “Волиньгаз” закликають споживачів природного газу, ОСББ та управителів не зволікати та якнайшвидше підписати акти розмежування. А також укласти договори на техобслуговування внутрішніх газових мереж.Про це інформують у пресслужбі АТ “Волиньгаз”.Спеціалісти газової компанії наголошують: тоді в оселі під час опалювального сезону буде безпечно для всієї родини, адже внутрішні газові мережі відповідно до правил треба обстежувати раз на рік. Відповідальність за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами покладається на їх власників. Власник (балансоутримувач та орендар (наймач)) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.Згідно з змінами в законодавстві, тепер це компетенція не облгазів, тобто операторів газорозподільних мереж, а споживачів, ОСББ та управителів багатоквартирних. Ця послуга вже є платною, кілька років тому кошти на проведення техобслуговування були передбачені в тарифі на розподіл газу і НКРЕКП їх затверджувала, зараз – ні.“Користувачі послуг замовляють послугу - ми виконуємо. Ця послуга є ринковою і її може виконати будь-яка організація, яка має дозвіл на виконання таких робіт. “Волиньгаз” обстежує газові мережі в приватних і багатоквартирних будинках на предмет можливих витоків газу від вводу до квартири - до газових приладів, - зазначає начальник відділу технічного обслуговування АТ “Волиньгаз” Роман Шабала. - Фахівці здійснюють приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів, роблять огляд та перевіряють герметичність футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, роблять перевірку працездатності та змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах. Також усувають витоки на муфтових з’єднаннях”.