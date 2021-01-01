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На Волині викрили серійного злодія

На Волині викрили серійного злодія
Співробітники ковельської поліції викрили серійного злодія.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчинені низки крадіжок, Ковельський міськрайонний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Зловмисником виявився 42-річний житель Ковеля. Оперативники встановили його причетність до вчинення 14-ти крадіжок майна, у тому числі, поєднаних із проникненням. Слід відзначити, що правопорушник у 2017 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

Слідчі за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Нині підозрюваного заарештували. Він перебуває у СІЗО міста Луцька. Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, Ковельщина, серійний злодій
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