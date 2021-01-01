На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 14:35
Співробітники ковельської поліції викрили серійного злодія.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчинені низки крадіжок, Ковельський міськрайонний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
Зловмисником виявився 42-річний житель Ковеля. Оперативники встановили його причетність до вчинення 14-ти крадіжок майна, у тому числі, поєднаних із проникненням. Слід відзначити, що правопорушник у 2017 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.
Слідчі за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Нині підозрюваного заарештували. Він перебуває у СІЗО міста Луцька. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчинені низки крадіжок, Ковельський міськрайонний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
Зловмисником виявився 42-річний житель Ковеля. Оперативники встановили його причетність до вчинення 14-ти крадіжок майна, у тому числі, поєднаних із проникненням. Слід відзначити, що правопорушник у 2017 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.
Слідчі за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Нині підозрюваного заарештували. Він перебуває у СІЗО міста Луцька. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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