На Волині викрили серійного злодія





Про це



Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчинені низки крадіжок, Ковельський міськрайонний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.



Зловмисником виявився 42-річний житель Ковеля. Оперативники встановили його причетність до вчинення 14-ти крадіжок майна, у тому числі, поєднаних із проникненням. Слід відзначити, що правопорушник у 2017 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.



Слідчі за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Нині підозрюваного заарештували. Він перебуває у СІЗО міста Луцька. Досудове розслідування триває.



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