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З України через Волинь намагалися вивезти обладнання для військових

З України через Волинь намагалися вивезти обладнання для військових
На митному посту «Ягодин» Волинської митниці виявили компоненти електронного обладнання військового призначення.

Про це повідомляють волинські митники.

Прямуючи з України в Республіку Польща, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав автомобіль марки «FORD FOCUS» під керуванням громадянина України.

В результаті проведення повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу у багажному відділенні автомобіля серед особистих речей водія виявили прилади для радіозв`язку, серед яких польові телефони, мережеві підсилювачі, антени, блоки радіостанцій.

Відповідно до висновку експертів Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень, підтверджено належність згаданого електронного обладнання до товарів військового призначення.

На момент перетину митного кордону України у громадянина України був відсутній дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право вивезення електронного обладнання військового призначення.

Таким чином згаданий громадянин порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити через митний кордон України товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені статтею 471 Митного кодексу України.

Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

З України через Волинь намагалися вивезти обладнання для військових

З України через Волинь намагалися вивезти обладнання для військових

З України через Волинь намагалися вивезти обладнання для військових

З України через Волинь намагалися вивезти обладнання для військових

З України через Волинь намагалися вивезти обладнання для військових

З України через Волинь намагалися вивезти обладнання для військових

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Теги: Волинь, Ягодин, митниця, військове обладнання
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Коментарі 1
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Більше схоже на експпонати музею військ радіозв'язку якогось будьнного....
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