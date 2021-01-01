Перед 1 вересня на Волині був дефіцит вчителів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
На Волині станом на серпень не вистачало 172 вчителів-предметників.
Про це в програмі "Прайм-Тайм" розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Тетяна Соломіна, - інформує ІА Конкурент.
Вона зазначила, що найбільше в дефіциті вчителі фізики, математики, хімії та біології. Додала, що найчастіше проблеми виникають в малочисельних школах. Саме там немає можливості в повній мірі навантажити вчителя. Тож, аби отримати повноцінну зарплату, педагоги змушені вести уроки в декількох навчальних закладах.
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось розповів, що зменшилася і кількість вступників, що хочуть стати вчителями точних наук.
Чому так відбувається і який вихід з ситуації бачать фахівці – дивіться у сюжеті.
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Про це в програмі "Прайм-Тайм" розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Тетяна Соломіна, - інформує ІА Конкурент.
Вона зазначила, що найбільше в дефіциті вчителі фізики, математики, хімії та біології. Додала, що найчастіше проблеми виникають в малочисельних школах. Саме там немає можливості в повній мірі навантажити вчителя. Тож, аби отримати повноцінну зарплату, педагоги змушені вести уроки в декількох навчальних закладах.
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось розповів, що зменшилася і кількість вступників, що хочуть стати вчителями точних наук.
Чому так відбувається і який вихід з ситуації бачать фахівці – дивіться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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