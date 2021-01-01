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Перед 1 вересня на Волині був дефіцит вчителів. ВІДЕО

Перед 1 вересня на Волині був дефіцит вчителів. ВІДЕО
На Волині станом на серпень не вистачало 172 вчителів-предметників.

Про це в програмі "Прайм-Тайм" розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Тетяна Соломіна, - інформує ІА Конкурент.

Вона зазначила, що найбільше в дефіциті вчителі фізики, математики, хімії та біології. Додала, що найчастіше проблеми виникають в малочисельних школах. Саме там немає можливості в повній мірі навантажити вчителя. Тож, аби отримати повноцінну зарплату, педагоги змушені вести уроки в декількох навчальних закладах.

Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось розповів, що зменшилася і кількість вступників, що хочуть стати вчителями точних наук.

Чому так відбувається і який вихід з ситуації бачать фахівці – дивіться у сюжеті.


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Теги: Волинь, освіта
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