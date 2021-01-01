На Волині браконьєри застрелили козулю

На території Шацького нацпарку спіймали двох чоловіків, які, ймовірно, застрелили самця козулі. Свою вину вони заперечують.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.Вчора, 19 листопада, близько 22 години працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Шацьке УДЛГ» та нацпарку під час рейду виявили автомобіль та двох осіб у Світязькому лісництві – на території, що в межах Шацького національного природного парку.Під час перевірки чоловіки пояснювали, що також проводять рейди і працюють як громадський патруль.Лісова охорона продовжила спостереження за місцем. Вдруге підозрілу ситуацію помітили тут близько півночі. Було очевидно, що ті ж чоловіки щось шукають. Об’єктом пошуку, як з’ясувалося, виявився вбитий самець козулі, якого лісова охорона оперативно виявила з допомогою тепловізора.На місці працювала слідчо-оперативна група. В результаті проведеного розтину встановили, що тварина загинула від вогнепального поранення – у тілі виявили кулю.За фактом триває розслідування. Встановлюють причетність осіб, які були на місці браконьєрства.