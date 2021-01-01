У Світязі чоловік займався нелегальним бізнесом, облаштувавши заправку
Сьогодні, 14:15
Оперативні співробітники Волинського загону Держприкордонслужби спільно з представниками УСР у Волинській області ДСР Нацполіції викрили чоловіка, який займався незаконним збутом пального.
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Інформують, що під час проведених заходів правоохоронці з'ясували, що житель села Світязь Ковельського району нелегально реалізовував односельцям дизельне пальне. Підприємливий бізнесмен торгував підакцизним товаром без будь-яких дозвільних документів.
На підпільному об'єкті виявили чотири тисячі літрів пального, яке було в пластикових резервуарах, а також помпи, призначені для розливу дизпалива.
У діях чоловіка правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Наразі тривають подальші процесуальні заходи.
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Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Інформують, що під час проведених заходів правоохоронці з'ясували, що житель села Світязь Ковельського району нелегально реалізовував односельцям дизельне пальне. Підприємливий бізнесмен торгував підакцизним товаром без будь-яких дозвільних документів.
На підпільному об'єкті виявили чотири тисячі літрів пального, яке було в пластикових резервуарах, а також помпи, призначені для розливу дизпалива.
У діях чоловіка правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Наразі тривають подальші процесуальні заходи.
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