У Світязі чоловік займався нелегальним бізнесом, облаштувавши заправку





Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.



Інформують, що під час проведених заходів правоохоронці з'ясували, що житель села Світязь Ковельського району нелегально реалізовував односельцям дизельне пальне. Підприємливий бізнесмен торгував підакцизним товаром без будь-яких дозвільних документів.



На підпільному об'єкті виявили чотири тисячі літрів пального, яке було в пластикових резервуарах, а також помпи, призначені для розливу дизпалива.



У діях чоловіка правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».



Наразі тривають подальші процесуальні заходи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оперативні співробітники Волинського загону Держприкордонслужби спільно з представниками УСР у Волинській області ДСР Нацполіції викрили чоловіка, який займався незаконним збутом пального.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Інформують, що під час проведених заходів правоохоронці з'ясували, що житель села Світязь Ковельського району нелегально реалізовував односельцям дизельне пальне. Підприємливий бізнесмен торгував підакцизним товаром без будь-яких дозвільних документів.На підпільному об'єкті виявили чотири тисячі літрів пального, яке було в пластикових резервуарах, а також помпи, призначені для розливу дизпалива.У діях чоловіка правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».Наразі тривають подальші процесуальні заходи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію