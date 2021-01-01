БК «Старий Луцьк» оштрафували за поведінку фанатів

Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» оштрафували на 40 тисяч гривень за поведінку глядачів.Про це інформує сайт Федерації баскетболу України.БК «Старий Луцьк» покарали за неспортивну поведінку з боку глядачів, в тому числі за расистські висловлювання на адресу гравця Хмельницького, образи представників судівського корпусу, а також за потрапляння сторонніх предметів на ігровий майданчик під час ігор Вищої ліги проти Хмельницького 30-31 жовтня.За порушення статей 75 та 80 Директорат ФБУ зобов’язав клуб сплатити грошовий внесок на загальну суму – 40 000 грн.