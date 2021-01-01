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БК «Старий Луцьк» оштрафували за поведінку фанатів

БК «Старий Луцьк» оштрафували за поведінку фанатів
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» оштрафували на 40 тисяч гривень за поведінку глядачів.

Про це інформує сайт Федерації баскетболу України.

БК «Старий Луцьк» покарали за неспортивну поведінку з боку глядачів, в тому числі за расистські висловлювання на адресу гравця Хмельницького, образи представників судівського корпусу, а також за потрапляння сторонніх предметів на ігровий майданчик під час ігор Вищої ліги проти Хмельницького 30-31 жовтня.

За порушення статей 75 та 80 Директорат ФБУ зобов’язав клуб сплатити грошовий внесок на загальну суму – 40 000 грн.

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Теги: баскетбольний клуб, баскетбол, Луцьк
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