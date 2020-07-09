вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО

На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО
У селі на Волині вчителька школи побила учня.

Інцидент трапився у школі в селі Цміни Камінь-Каширського району. Місцеві стверджують, що ця вчителька неодноразового била своїх учнів, - йдеться у сюжеті каналу "Конкурент".

Про цей інцидент повідомили очевидці, в одному із телеграм каналів.

На відео видно, як вчителька сварить хлопця, а потім б'є його по голові. Поза тим, на відео помітно, що у момент, коли вчителька б'є учня в кабінеті присутня ще одна жінка. Зазначається, що била учня місцева вчителька фізики – Мельник Валентина Вікторівна.

Також повідомляють, що подібні інциденти траплялись і раніше.

Факт цього інциденту вже зареєстрували у поліції. Триває перевірка.

Детальніше дивіться в відеосюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, Україна, Волинь, Цміни, інцидент
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Можливо і мало дала. А ви, журналісти, питали в учнів, що спричинило дану ситуацію. Чому висвітлюєте матеріал однобоко. можливо і з боку учнів був булінг постійний цієї, а можливо і інших вчителів. Робіть свою роботу професійно.
Відповісти
Напевно заслужив своєю поведінкою.
Відповісти
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький вчитель готує до ЗНО у TikTok
Сьогодні, 22:13
Луцькі кафе та ресторани перевірили на дотримання карантинних норм. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
Погода у Луцьку на завтра, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
До кінця тижня в «Інвесторі» – знижки на всі квартири та комерцію*
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
«Технічно не готові», – Зеленський на Волині про перехід українських шкіл на дистанційне навчання «Технічно не готові», – Зеленський на Волині про перехід українських шкіл на дистанційне навчання
09 липень, 2020, 15:00
Волинянка – у ТОП-50 найкращих вчителів України Волинянка – у ТОП-50 найкращих вчителів України
22 серпень, 2019, 22:26
На Волині від роботи відсторонять 8% освітян На Волині від роботи відсторонять 8% освітян
06 листопад, 08:35
Енергоефективний закон: скільки волиняни економитимуть на комуналці. ВІДЕО Енергоефективний закон: скільки волиняни економитимуть на комуналці. ВІДЕО
02 листопад, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Список професій з обов'язковим щепленням розширять
Сьогодні, 23:35
 0
Волиняни-призери чемпіонату світу з панкратіону відновили тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Луцький вчитель готує до ЗНО у TikTok
Сьогодні, 22:13
 0
Луцькі кафе та ресторани перевірили на дотримання карантинних норм. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
 0
На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
 0
Медіа
відео
1/8