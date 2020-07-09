На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО





Інцидент трапився у школі в селі Цміни Камінь-Каширського району. Місцеві стверджують, що ця вчителька неодноразового била своїх учнів, - йдеться у сюжеті каналу

Про цей інцидент повідомили очевидці, в одному із телеграм каналів.



На відео видно, як вчителька сварить хлопця, а потім б'є його по голові. Поза тим, на відео помітно, що у момент, коли вчителька б'є учня в кабінеті присутня ще одна жінка. Зазначається, що била учня місцева вчителька фізики – Мельник Валентина Вікторівна.



Також повідомляють, що подібні інциденти траплялись і раніше.



Факт цього інциденту вже зареєстрували у поліції. Триває перевірка.



Детальніше дивіться в відеосюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі на Волині вчителька школи побила учня.Інцидент трапився у школі в селі Цміни Камінь-Каширського району. Місцеві стверджують, що ця вчителька неодноразового била своїх учнів, - йдеться у сюжеті каналу "Конкурент".

Про цей інцидент повідомили очевидці, в одному із телеграм каналів.На відео видно, як вчителька сварить хлопця, а потім б'є його по голові. Поза тим, на відео помітно, що у момент, коли вчителька б'є учня в кабінеті присутня ще одна жінка. Зазначається, що била учня місцева вчителька фізики – Мельник Валентина Вікторівна.Також повідомляють, що подібні інциденти траплялись і раніше.Факт цього інциденту вже зареєстрували у поліції. Триває перевірка.Детальніше дивіться в відеосюжеті.

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