На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
У селі на Волині вчителька школи побила учня.
Інцидент трапився у школі в селі Цміни Камінь-Каширського району. Місцеві стверджують, що ця вчителька неодноразового била своїх учнів, - йдеться у сюжеті каналу "Конкурент".
Про цей інцидент повідомили очевидці, в одному із телеграм каналів.
На відео видно, як вчителька сварить хлопця, а потім б'є його по голові. Поза тим, на відео помітно, що у момент, коли вчителька б'є учня в кабінеті присутня ще одна жінка. Зазначається, що била учня місцева вчителька фізики – Мельник Валентина Вікторівна.
Також повідомляють, що подібні інциденти траплялись і раніше.
Факт цього інциденту вже зареєстрували у поліції. Триває перевірка.
Детальніше дивіться в відеосюжеті.
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Інцидент трапився у школі в селі Цміни Камінь-Каширського району. Місцеві стверджують, що ця вчителька неодноразового била своїх учнів, - йдеться у сюжеті каналу "Конкурент".
Про цей інцидент повідомили очевидці, в одному із телеграм каналів.
На відео видно, як вчителька сварить хлопця, а потім б'є його по голові. Поза тим, на відео помітно, що у момент, коли вчителька б'є учня в кабінеті присутня ще одна жінка. Зазначається, що била учня місцева вчителька фізики – Мельник Валентина Вікторівна.
Також повідомляють, що подібні інциденти траплялись і раніше.
Факт цього інциденту вже зареєстрували у поліції. Триває перевірка.
Детальніше дивіться в відеосюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Можливо і мало дала. А ви, журналісти, питали в учнів, що спричинило дану ситуацію. Чому висвітлюєте матеріал однобоко. можливо і з боку учнів був булінг постійний цієї, а можливо і інших вчителів. Робіть свою роботу професійно.
Напевно заслужив своєю поведінкою.
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