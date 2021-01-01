Чому у Луцьку важко допомагати дітям-сиротам





Дискусія розгорілася під час обговорення програми соціально-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади на черговій сесії 24 листопада, пише



«Питання соціального захисту дітей-сиріт та інших дітей, які потрапили в складні життєві обставини, є дуже важливим для нашої громади. Цим дітям, як нікому, потрібна наша дієва підтримка. Я пропоную серйозно посилити інформаційну роботу з адресної допомоги таким дітям. А саме: на сторінці Служби у справах дітей у Фейсбуці прошу регулярно інформувати про потреби кожної такої дитини, яка допомога їй потрібна. Таким чином набагато більше лучан зможе долучитися до такої допомоги», – запропонував голова фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тарас Шкітер.



Тарас Шкітер



Політик додав, що також варто публікувати інформацію про банківські рахунки для такої допомоги. Адже сьогодні будь-хто може швидко переказати кошти зі свого смартфона.



«Також ми вважаємо за доцільне переглянути фінансування цієї програми в сторону збільшення. Оскільки у нас збільшилась кількість дітей, які потребують підтримки, у звязку із приєднанням населених пунктів», – додав Тарас Шкітер.



Підтримав голову фракції й депутат, головний редактор сайту волинських новин «Конкурент», Андрій Лучик, який додав, що до редакції часто звертаються люди, які просять про допомогу.



«В таких випадках завжди стикаєшся з дуже важким вибором: як відрізнити шахрая від не шахрая. Адже іноді ця допомога дуже важлива людині, але ще більш важливо не виступити посередником, який буде допомагати шахраям обманювати людей. Тому якщо справді буде перелік людей, яким можна допомогти, думаю, це була б хороша ідея», – доповнив Андрій Лучик.



Андрій Лучик



Заступниця міського голови Ірина Чебелюк нагадала про необхідність дотримання законодавства посадовими особами органів місцевого самоврядування.



«Перелік таких дітей – це закрита інформація. Відповідно, ми не маємо права у публічній площині виставляти дітей-сиріт. Тому щодо бажання допомогти – варто в індивідуальному порядку звертатися до Служби у справах дітей чи Департаменту соцполітики. При потребі – залучаються спонсори», – зазначила Ірина Чебелюк.



Підтримала Ірину Чебелюк депутатка Алла Доманська, яка зазначила, що їжа та одяг – це не основна допомога, яка потрібна таким дітям.



«Найбільша проблема цих дітей у тому, що їм потрібно замінити батьків. А батьків ми не замінимо через соцмережі й матеріальну допомогу. Ми повинні працювати над тим, щоб забезпечити максимальний соціальний супровід цих дітей», - зазначила Алла Доманська.



Депутат Тарас Шкітер не погодився із колегами та наголосив на тому, що люди, які мають можливість і бажання допомогти таким дітям, не хочуть телефонувати на стаціонарні телефони чи особисто звертатися до різноманітних управлінь.



«Вони просто хочуть у своєму смартфоні знайти інформацію про дітей, яким реально потрібна допомога, і за допомогою мобільного банку у своєму смартфоні допомогти їм», – наголосив Тарас Шкітер.



Алла Доманська запропонувала таким людям співпрацювати із благодійними організаціями.



В результаті дискусії депутати Луцькради досягли згоди, що спростити можливість наданням допомоги таким людям варто, однак, при цьому, не порушуючи чинного законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцькради сперечалися щодо того, чи має право міськрада публікувати інформацію про допомогу для дітей-сиріт, осіб з інвалідністю, та інших людей, які потрапили у складні життєві обставини.Дискусія розгорілася під час обговорення програми соціально-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади на черговій сесії 24 листопада, пише ІА «Конкурент» «Питання соціального захисту дітей-сиріт та інших дітей, які потрапили в складні життєві обставини, є дуже важливим для нашої громади. Цим дітям, як нікому, потрібна наша дієва підтримка. Я пропоную серйозно посилити інформаційну роботу з адресної допомоги таким дітям. А саме: на сторінці Служби у справах дітей у Фейсбуці прошу регулярно інформувати про потреби кожної такої дитини, яка допомога їй потрібна. Таким чином набагато більше лучан зможе долучитися до такої допомоги», – запропонував голова фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській радіПолітик додав, що також варто публікувати інформацію про банківські рахунки для такої допомоги. Адже сьогодні будь-хто може швидко переказати кошти зі свого смартфона.«Також ми вважаємо за доцільне переглянути фінансування цієї програми в сторону збільшення. Оскільки у нас збільшилась кількість дітей, які потребують підтримки, у звязку із приєднанням населених пунктів», – додав Тарас Шкітер.Підтримав голову фракції й депутат, головний редактор сайту волинських новин «Конкурент»,, який додав, що до редакції часто звертаються люди, які просять про допомогу.«В таких випадках завжди стикаєшся з дуже важким вибором: як відрізнити шахрая від не шахрая. Адже іноді ця допомога дуже важлива людині, але ще більш важливо не виступити посередником, який буде допомагати шахраям обманювати людей. Тому якщо справді буде перелік людей, яким можна допомогти, думаю, це була б хороша ідея», – доповнив Андрій Лучик.Заступниця міського головинагадала про необхідність дотримання законодавства посадовими особами органів місцевого самоврядування.«Перелік таких дітей – це закрита інформація. Відповідно, ми не маємо права у публічній площині виставляти дітей-сиріт. Тому щодо бажання допомогти – варто в індивідуальному порядку звертатися до Служби у справах дітей чи Департаменту соцполітики. При потребі – залучаються спонсори», – зазначила Ірина Чебелюк.Підтримала Ірину Чебелюк депутатка, яка зазначила, що їжа та одяг – це не основна допомога, яка потрібна таким дітям.«Найбільша проблема цих дітей у тому, що їм потрібно замінити батьків. А батьків ми не замінимо через соцмережі й матеріальну допомогу. Ми повинні працювати над тим, щоб забезпечити максимальний соціальний супровід цих дітей», - зазначила Алла Доманська.Депутат Тарас Шкітер не погодився із колегами та наголосив на тому, що люди, які мають можливість і бажання допомогти таким дітям, не хочуть телефонувати на стаціонарні телефони чи особисто звертатися до різноманітних управлінь.«Вони просто хочуть у своєму смартфоні знайти інформацію про дітей, яким реально потрібна допомога, і за допомогою мобільного банку у своєму смартфоні допомогти їм», – наголосив Тарас Шкітер.Алла Доманська запропонувала таким людям співпрацювати із благодійними організаціями.В результаті дискусії депутати Луцькради досягли згоди, що спростити можливість наданням допомоги таким людям варто, однак, при цьому, не порушуючи чинного законодавства.

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