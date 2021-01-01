На Волині в лісі облаштували вольєр для собак. ФОТО

У ДП «Любешівське ЛМГ» облаштували спеціалізований вольєр для собак.Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.У вольєрі живуть 5 західносибірських лайок та карпатський гончак: Алтай, Ада, Кайда, Юла, Бай та Флейта.Вольєри збудовано із враховуванням розмірів тварин, їх потреб та звичок. Частина стін глуха, друга – сітчаста. Всередині містяться будки.Умови утримання у вольєрі такі, що не просто дають можливість забезпечити тварин житлом, але й дозволяють зберігати їм здоров’я.Тут дотримуються усіх санітарно-гігієнічних норм, собаки мають відповідні щеплення та необхідні документи.Нагороди та дипломи учасників змагань та виставок говорять самі за себе.