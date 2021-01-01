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На Волині в лісі облаштували вольєр для собак. ФОТО

На Волині в лісі облаштували вольєр для собак. ФОТО
У ДП «Любешівське ЛМГ» облаштували спеціалізований вольєр для собак.

Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.

У вольєрі живуть 5 західносибірських лайок та карпатський гончак: Алтай, Ада, Кайда, Юла, Бай та Флейта.

Вольєри збудовано із враховуванням розмірів тварин, їх потреб та звичок. Частина стін глуха, друга – сітчаста. Всередині містяться будки.

Умови утримання у вольєрі такі, що не просто дають можливість забезпечити тварин житлом, але й дозволяють зберігати їм здоров’я.

Тут дотримуються усіх санітарно-гігієнічних норм, собаки мають відповідні щеплення та необхідні документи.

Нагороди та дипломи учасників змагань та виставок говорять самі за себе.


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Теги: ВОУЛМГ, ліс, Волинь
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