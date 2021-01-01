На Волині в лісі облаштували вольєр для собак. ФОТО
Сьогодні, 02:16
У ДП «Любешівське ЛМГ» облаштували спеціалізований вольєр для собак.
Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.
У вольєрі живуть 5 західносибірських лайок та карпатський гончак: Алтай, Ада, Кайда, Юла, Бай та Флейта.
Вольєри збудовано із враховуванням розмірів тварин, їх потреб та звичок. Частина стін глуха, друга – сітчаста. Всередині містяться будки.
Умови утримання у вольєрі такі, що не просто дають можливість забезпечити тварин житлом, але й дозволяють зберігати їм здоров’я.
Тут дотримуються усіх санітарно-гігієнічних норм, собаки мають відповідні щеплення та необхідні документи.
Нагороди та дипломи учасників змагань та виставок говорять самі за себе.
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Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.
У вольєрі живуть 5 західносибірських лайок та карпатський гончак: Алтай, Ада, Кайда, Юла, Бай та Флейта.
Вольєри збудовано із враховуванням розмірів тварин, їх потреб та звичок. Частина стін глуха, друга – сітчаста. Всередині містяться будки.
Умови утримання у вольєрі такі, що не просто дають можливість забезпечити тварин житлом, але й дозволяють зберігати їм здоров’я.
Тут дотримуються усіх санітарно-гігієнічних норм, собаки мають відповідні щеплення та необхідні документи.
Нагороди та дипломи учасників змагань та виставок говорять самі за себе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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