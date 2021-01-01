У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу

У селі Сукачі Ковельського району завершили будівельні роботи по реконструкції навчального закладу.Про це повідомили на сторінці Старовижівської селищної ради у фейсбуці.На реалізацію цього проєкту виділили один мільйон 80 тисяч гривень з державного бюджету та 135 тисяч гривень – співфінансування із селищного бюджету. За ці кошти добудували класну кімнату, санітарні кімнати для дітей та працівників, замінили покрівлю, утеплили фасад та облаштували вхід до приміщення.«У Сукачівській початковій школі-філії Старогутівського опорного ліцею навчається 23 учні, працює сім педагогів. Усі вони щиро радіють та дякують за створення комфортного, сучасного освітнього середовища у закладі», − зазначили в дописі.