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У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу

У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу
У селі Сукачі Ковельського району завершили будівельні роботи по реконструкції навчального закладу.

Про це повідомили на сторінці Старовижівської селищної ради у фейсбуці.

На реалізацію цього проєкту виділили один мільйон 80 тисяч гривень з державного бюджету та 135 тисяч гривень – співфінансування із селищного бюджету. За ці кошти добудували класну кімнату, санітарні кімнати для дітей та працівників, замінили покрівлю, утеплили фасад та облаштували вхід до приміщення.
У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу

«У Сукачівській початковій школі-філії Старогутівського опорного ліцею навчається 23 учні, працює сім педагогів. Усі вони щиро радіють та дякують за створення комфортного, сучасного освітнього середовища у закладі», − зазначили в дописі.
У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу
У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, початкова школа
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