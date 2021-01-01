вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У мережі з'явилися фейкові сайти Приват24 та monobank: як не стати жертвою шахраїв

У мережі з'явилися фейкові сайти Приват24 та monobank: як не стати жертвою шахраїв
У Мережі почали з'являтися фішингові сайти, які є майже повною копією офіційних веб-ресурсів провідних українських банків, включаючи ПриватБанк і monobank.

Про це пише видання today.ua.

Головною метою запуску даних сайтів є збір телефонних номерів українців. За словами експертів з кібербезпеки, власники фішингових ресурсів – це шахраї, які намагаються обдурити клієнтів українських банків, щоб отримати доступ до їхніх конфіденційних даних.

Для більшої переконливості шахраї не лише копіюють зовнішній вигляд офіційних сайтів monobank, ПриватБанк та інших фінустанов, а й публікують інформацію про послуги організацій та їхні юридичні адреси.

Відрізнити фейковий сайт від офіційного веб-ресурсу будь-якого українського банку дуже просто. Всі фішингові сайти розміщуються лише на трьох доменах, які використовують написання адрес максимально схожі на банківські інтернет-ресурси: mono.org.ua, privatbank.in.ua і т.п.

Додатково, щоб стимулювати користувачів ввести номер телефону, шахраї використовують різні хитрощі. Наприклад, фішинговий сайт monobank обіцяє оформити картку з великою сумою кредитного ліміту. А у фейковий Приват24 вимагає ввести фінансовий номер телефону, щоб скачати мобільний додаток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фейкові сайти, ПриватБанк, Монобанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Сьогодні, 09:17
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:04
У мережі з'явилися фейкові сайти Приват24 та monobank: як не стати жертвою шахраїв
Сьогодні, 08:21
Може лишитися прикутим до ліжка: 20-річному лучанину збирають кошти на лікування важкої хвороби
Сьогодні, 07:17
Цієї суботи українців закликають запалити свічку пам’яті жертв Голодомору
Сьогодні, 06:07
Схожі новини
Приходить повідомлення про виплати за вакцинацію: «ПриватБанк» попередив про нову схему шахрайства Приходить повідомлення про виплати за вакцинацію: «ПриватБанк» попередив про нову схему шахрайства
18 листопад, 17:20
Не працюватимуть «Приват24» та термінали: клієнти банку стикнуться з проблемами в ніч на 7 листопада Не працюватимуть «Приват24» та термінали: клієнти банку стикнуться з проблемами в ніч на 7 листопада
07 листопад, 01:05
Приват24 та картки ПриватБанку тимчасово не працюватимуть Приват24 та картки ПриватБанку тимчасово не працюватимуть
04 листопад, 10:44
Monobank закриває усі картки в злотих Monobank закриває усі картки в злотих
18 жовтень, 00:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Сьогодні, 09:17
 0
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:04
 0
У мережі з'явилися фейкові сайти Приват24 та monobank: як не стати жертвою шахраїв
Сьогодні, 08:21
 0
Може лишитися прикутим до ліжка: 20-річному лучанину збирають кошти на лікування важкої хвороби
Сьогодні, 07:17
 0
Цієї суботи українців закликають запалити свічку пам’яті жертв Голодомору
Сьогодні, 06:07
 0
Медіа
відео
1/8