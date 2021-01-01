У мережі з'явилися фейкові сайти Приват24 та monobank: як не стати жертвою шахраїв





Про це пише видання



Головною метою запуску даних сайтів є збір телефонних номерів українців. За словами експертів з кібербезпеки, власники фішингових ресурсів – це шахраї, які намагаються обдурити клієнтів українських банків, щоб отримати доступ до їхніх конфіденційних даних.



Для більшої переконливості шахраї не лише копіюють зовнішній вигляд офіційних сайтів monobank, ПриватБанк та інших фінустанов, а й публікують інформацію про послуги організацій та їхні юридичні адреси.



Відрізнити фейковий сайт від офіційного веб-ресурсу будь-якого українського банку дуже просто. Всі фішингові сайти розміщуються лише на трьох доменах, які використовують написання адрес максимально схожі на банківські інтернет-ресурси: mono.org.ua, privatbank.in.ua і т.п.



Додатково, щоб стимулювати користувачів ввести номер телефону, шахраї використовують різні хитрощі. Наприклад, фішинговий сайт monobank обіцяє оформити картку з великою сумою кредитного ліміту. А у фейковий Приват24 вимагає ввести фінансовий номер телефону, щоб скачати мобільний додаток.

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