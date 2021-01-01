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Зеленський заявив про підготовку до державного перевороту

Зеленський заявив про підготовку до державного перевороту
Президент України Володимир Зеленський заявив про мовляв підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада, пише ТСН.

"Наприклад, отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація? Мені здається, що це важлива інформація. 1-2 грудня", - сказав Зеленський і продовжив, - "Я ж не Бурба, говорити і ділитися тією інформацією, якою не маю права і буду, поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, але і звукова, де представники України з представниками Росії обговорюють участь Рената Ахметова у держперевороті України".

Крім того, президент сказав, що в цю так звану операцію мовляв будуть залучені мільярд доларів. Утім, Зеленський заявив, що вважає, що це підстава бізнесмена Рената Ахметова.

"Я вважаю, що це є операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що це велика його помилка, адже не можна воювати проти свого народу і обраного народом президента. Я запрошую Ахметова на Банкову послухати, або до відповідних органів. Я не Янукович, бігти нікуди не буду", - підсумував глава держави Володимир Зеленський.

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Теги: Україна, державний переворот, Зеленський, Ахметов
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