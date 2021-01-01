У Луцьку просять прибрати комуністичну символіку на меморіалі «Вічної слави»: думка міськради. ВІДЕО

Назарій Тарнавський просить демонтувати комуністичну символіку на меморіалі "Вічної слави". Посилаючись на Закон про декомунізацію, з подібною заявою він звернувся до Луцької міськради.



Як розповів



"Люди дивляться на це все і у свідомості відкладається, що це ніби нормально", – каже чоловік.



"Меморіал Вічної слави у Луцьку відкрили у 1976 році. Тоді й встановили 11 барельєфів із комуністичною символікою часів Радянського союзу", – розповів начальник міського відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис. З його слів, прибрати символіку не можуть, бо Меморіал є твором мистецтва.



"Відповідно до ст. 4 Закону про декомунізацію твори мистецтва, які створені до набрання чинності цього закону не підлягають демонтажу, так само як поховання, які є на меморіалі", – зазначив Олександр Котис.



Начальник міського відділу охорони культурної спадщини каже: відповідно до закону зміни в архітектурі комплексу можливі лише за погодження профільного Міністерства. "У 2016 році відповідний запит у міністерство надіслали, згоди тоді не отримали", – розповів Олександр Котис.



Додає: Міністерство культури порадило створити обласну експертну раду, яка б визначила художню цінність цих барельєфів. Її досі не створили.



Зі слів Олександра Котиса, через те, що немає однозначної думки щодо демонтажу комуністичної символіки, то скоріше за все Меморіал залишиться у теперішньому вигляді.





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