У «Дії» презентують нові послуги

Міністерство цифрової трансформації України 29 листопада проведе Online Summit під час якого презентує нові послуги на порталі «Дія».Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Україниу фейсбуці.Він додав, що нові сервіси будуть пов’язані із соціальною сферою. Це будуть послуги, які щодня оформлюють декілька мільйонів українців у ЦНАПах або ж в управліннях соцзахисту.«Ми їх представимо у Дії – без черг, у декілька кліків та просто для всіх. Серед послуг буде призначення та перерахунок пенсій», – написав віцепрем’єр.За словами Федорова, на соціальну сферу з держбюджету щороку виділяється понад 700 млрд грн, що більше, ніж на медицину, освіту чи культуру. Соціальні послуги – на другому місці з популярності в українців.«Наше бачення – найшвидше цифровізувати та зробити зручними ті послуги, якими користується найбільше українців. Тому цього року ми почали глобальну цифрову трансформацію цієї сфери й запустили перший пілот Єдиної інформаційної системи соціальної сфери», – розповів очільник Мінцифри.Він зазначив, що команда Мінцифри спільно з партнерами також презентує ініціативу з цифрової доступності та безбар’єрності, яка базується на міжнародному досвіді.«В Україні проживає майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Цифровий розвиток має бути доступний для кожного», – підкреслив Федоров.