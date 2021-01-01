У «Дії» презентують нові послуги
Сьогодні, 01:35
Міністерство цифрової трансформації України 29 листопада проведе Online Summit під час якого презентує нові послуги на порталі «Дія».
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у фейсбуці.
Він додав, що нові сервіси будуть пов’язані із соціальною сферою. Це будуть послуги, які щодня оформлюють декілька мільйонів українців у ЦНАПах або ж в управліннях соцзахисту.
«Ми їх представимо у Дії – без черг, у декілька кліків та просто для всіх. Серед послуг буде призначення та перерахунок пенсій», – написав віцепрем’єр.
За словами Федорова, на соціальну сферу з держбюджету щороку виділяється понад 700 млрд грн, що більше, ніж на медицину, освіту чи культуру. Соціальні послуги – на другому місці з популярності в українців.
«Наше бачення – найшвидше цифровізувати та зробити зручними ті послуги, якими користується найбільше українців. Тому цього року ми почали глобальну цифрову трансформацію цієї сфери й запустили перший пілот Єдиної інформаційної системи соціальної сфери», – розповів очільник Мінцифри.
Він зазначив, що команда Мінцифри спільно з партнерами також презентує ініціативу з цифрової доступності та безбар’єрності, яка базується на міжнародному досвіді.
«В Україні проживає майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Цифровий розвиток має бути доступний для кожного», – підкреслив Федоров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у фейсбуці.
Він додав, що нові сервіси будуть пов’язані із соціальною сферою. Це будуть послуги, які щодня оформлюють декілька мільйонів українців у ЦНАПах або ж в управліннях соцзахисту.
«Ми їх представимо у Дії – без черг, у декілька кліків та просто для всіх. Серед послуг буде призначення та перерахунок пенсій», – написав віцепрем’єр.
За словами Федорова, на соціальну сферу з держбюджету щороку виділяється понад 700 млрд грн, що більше, ніж на медицину, освіту чи культуру. Соціальні послуги – на другому місці з популярності в українців.
«Наше бачення – найшвидше цифровізувати та зробити зручними ті послуги, якими користується найбільше українців. Тому цього року ми почали глобальну цифрову трансформацію цієї сфери й запустили перший пілот Єдиної інформаційної системи соціальної сфери», – розповів очільник Мінцифри.
Він зазначив, що команда Мінцифри спільно з партнерами також презентує ініціативу з цифрової доступності та безбар’єрності, яка базується на міжнародному досвіді.
«В Україні проживає майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Цифровий розвиток має бути доступний для кожного», – підкреслив Федоров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «Дії» презентують нові послуги
Сьогодні, 01:35
28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцька бібліотека поповнилася 245 новими книгами українських видавництв
27 листопад, 23:20
У Луцьку горів ВАЗ
27 листопад, 22:30
Медіа