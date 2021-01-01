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У «Дії» презентують нові послуги

У «Дії» презентують нові послуги
Міністерство цифрової трансформації України 29 листопада проведе Online Summit під час якого презентує нові послуги на порталі «Дія».

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у фейсбуці.

Він додав, що нові сервіси будуть пов’язані із соціальною сферою. Це будуть послуги, які щодня оформлюють декілька мільйонів українців у ЦНАПах або ж в управліннях соцзахисту.

«Ми їх представимо у Дії – без черг, у декілька кліків та просто для всіх. Серед послуг буде призначення та перерахунок пенсій», – написав віцепрем’єр.

За словами Федорова, на соціальну сферу з держбюджету щороку виділяється понад 700 млрд грн, що більше, ніж на медицину, освіту чи культуру. Соціальні послуги – на другому місці з популярності в українців.

«Наше бачення – найшвидше цифровізувати та зробити зручними ті послуги, якими користується найбільше українців. Тому цього року ми почали глобальну цифрову трансформацію цієї сфери й запустили перший пілот Єдиної інформаційної системи соціальної сфери», – розповів очільник Мінцифри.

Він зазначив, що команда Мінцифри спільно з партнерами також презентує ініціативу з цифрової доступності та безбар’єрності, яка базується на міжнародному досвіді.

«В Україні проживає майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Цифровий розвиток має бути доступний для кожного», – підкреслив Федоров.

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Теги: Дія, послуги
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