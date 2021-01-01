вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО

Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО
Поблизу Луцька невідомі на джипі розстріляли з мисливської гладкоствольної зброї сплячого собаку. Інцидент стався 28 листопада близько 23:30 у селі Гаразджа.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла очевидиця Юлія Панасюк.

«У неділю, 28 листопада, близько 22.30 я з сусідкою почула постріл із рушниці і дике скавуління пса. На вулицю Піддубцівську, що у селі Гаразджа, під’їхало авто, яке поверталося з лісу. Водій зупинився біля сплячого собаки і з вікна заднього сидіння автомобіля невідомий чоловік здійснив постріл з дробовика, влучивши у ліву передню лапу тварини. Ми вибігли на вулицю і в полі знайшли закривавленого пса. Це безпритульна тваринка, за якою ми доглядаємо, прилаштовували її цуценят, стерилізували її. Собака був весь у крові, з переляканими очима. Ми одразу викликали поліцію, екіпаж якої приїхав досить швидко. Вони (поліція, - ВН) сказали, що це однозначно кримінал за жорстоке поводження з тваринами», - розповідає жінка.
Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО
Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО

З її слів, одразу після приїзду поліції пораненого собаку відвезли у ветеринарну клініку, де надали першу допомогу. Після цього тварину відправили додому, бо рентгена в цілодобовій клініці не було. Тому на ранок тваринку доставили в іншу клініку, де сказали, що, швидше за все, лапку доведеться ампутувати.
Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО
Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО

«Переглянувши відео з камер спостереження, нам вдалося з’ясувати, що постріл здійснили з позашляховика сірого кольору марки Great Wall Haval. На жаль, номерні знаки на відео роздивитися складно. Людина, яка перебувала за кермом автомобіля, була одягнена в одяг кольору хакі, схожий на той, який носять мисливці», - каже жінка.



Зі слів Юлії, оскільки собака стікала кров’ю і гаяти не можна було ні хвилини, вона попросила дозволу у працівників поліції негайно доставити тваринку до ветеринара.

«Мені сказали, що зранку зателефонують для подальшого написання заяви. Наступного дня до мене справді зателефонували з поліції, щоправда, лише поцікавилися, чи живий песик. Після цього жодних дзвінків я не отримувала», - каже волинянка.

Натомість, як повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, 28 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення від 37-річної мешканки Луцького району про те, що невідомі особи підстрелили собаку. Поліцейські вирушили на місце події, проте тоді із заявницею поспілкуватися не вдалося, оскільки, за її словами, вона перебувала у ветеринарній клініці. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Наразі інформацію перевіряють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розстріляли собаку, невідомі, Гаразджа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинському кордоні силовики провели спеціальну операцію: як це було. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:22
Медики та священники розповіли волинянам, як правильно постити. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
«Луцька райрада – приклад того, як потрібно розвиватися»: Олександр Омельчук прозвітував про перший рік роботи
Сьогодні, 17:52
Вперше на Волині навчальний заклад переходить у режим «без паперів»
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
Смертельна аварія у Гаразджі: у поліції повідомили деталі Смертельна аварія у Гаразджі: у поліції повідомили деталі
01 листопад, 09:35
У Гаразджі в аварії загинуло двоє людей У Гаразджі в аварії загинуло двоє людей
31 жовтень, 17:41
У Гаразджі збудують школу на 500 учнів У Гаразджі збудують школу на 500 учнів
24 вересень, 15:10
Будівництво школи у Гаразджі можуть відновити Будівництво школи у Гаразджі можуть відновити
23 вересень, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинському кордоні силовики провели спеціальну операцію: як це було. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
 0
Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:22
 0
Медики та священники розповіли волинянам, як правильно постити. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
 0
«Луцька райрада – приклад того, як потрібно розвиватися»: Олександр Омельчук прозвітував про перший рік роботи
Сьогодні, 17:52
 0
Вперше на Волині навчальний заклад переходить у режим «без паперів»
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8