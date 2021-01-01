Біля Луцька невідомі на джипі розстріляли сплячого собаку. ФОТО. ВІДЕО





Про це Юлія Панасюк.



«У неділю, 28 листопада, близько 22.30 я з сусідкою почула постріл із рушниці і дике скавуління пса. На вулицю Піддубцівську, що у селі Гаразджа, під’їхало авто, яке поверталося з лісу. Водій зупинився біля сплячого собаки і з вікна заднього сидіння автомобіля невідомий чоловік здійснив постріл з дробовика, влучивши у ліву передню лапу тварини. Ми вибігли на вулицю і в полі знайшли закривавленого пса. Це безпритульна тваринка, за якою ми доглядаємо, прилаштовували її цуценят, стерилізували її. Собака був весь у крові, з переляканими очима. Ми одразу викликали поліцію, екіпаж якої приїхав досить швидко. Вони (поліція, - ВН) сказали, що це однозначно кримінал за жорстоке поводження з тваринами», - розповідає жінка.



З її слів, одразу після приїзду поліції пораненого собаку відвезли у ветеринарну клініку, де надали першу допомогу. Після цього тварину відправили додому, бо рентгена в цілодобовій клініці не було. Тому на ранок тваринку доставили в іншу клініку, де сказали, що, швидше за все, лапку доведеться ампутувати.



«Переглянувши відео з камер спостереження, нам вдалося з’ясувати, що постріл здійснили з позашляховика сірого кольору марки Great Wall Haval. На жаль, номерні знаки на відео роздивитися складно. Людина, яка перебувала за кермом автомобіля, була одягнена в одяг кольору хакі, схожий на той, який носять мисливці», - каже жінка.







Зі слів Юлії, оскільки собака стікала кров’ю і гаяти не можна було ні хвилини, вона попросила дозволу у працівників поліції негайно доставити тваринку до ветеринара.



«Мені сказали, що зранку зателефонують для подальшого написання заяви. Наступного дня до мене справді зателефонували з поліції, щоправда, лише поцікавилися, чи живий песик. Після цього жодних дзвінків я не отримувала», - каже волинянка.



Натомість, як повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, 28 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення від 37-річної мешканки Луцького району про те, що невідомі особи підстрелили собаку. Поліцейські вирушили на місце події, проте тоді із заявницею поспілкуватися не вдалося, оскільки, за її словами, вона перебувала у ветеринарній клініці. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Наразі інформацію перевіряють.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька невідомі на джипі розстріляли з мисливської гладкоствольної зброї сплячого собаку. Інцидент стався 28 листопада близько 23:30 у селі Гаразджа.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла очевидиця«У неділю, 28 листопада, близько 22.30 я з сусідкою почула постріл із рушниці і дике скавуління пса. На вулицю Піддубцівську, що у селі Гаразджа, під’їхало авто, яке поверталося з лісу. Водій зупинився біля сплячого собаки і з вікна заднього сидіння автомобіля невідомий чоловік здійснив постріл з дробовика, влучивши у ліву передню лапу тварини. Ми вибігли на вулицю і в полі знайшли закривавленого пса. Це безпритульна тваринка, за якою ми доглядаємо, прилаштовували її цуценят, стерилізували її. Собака був весь у крові, з переляканими очима. Ми одразу викликали поліцію, екіпаж якої приїхав досить швидко. Вони (поліція, - ВН) сказали, що це однозначно кримінал за жорстоке поводження з тваринами», - розповідає жінка.З її слів, одразу після приїзду поліції пораненого собаку відвезли у ветеринарну клініку, де надали першу допомогу. Після цього тварину відправили додому, бо рентгена в цілодобовій клініці не було. Тому на ранок тваринку доставили в іншу клініку, де сказали, що, швидше за все, лапку доведеться ампутувати.«Переглянувши відео з камер спостереження, нам вдалося з’ясувати, що постріл здійснили з позашляховика сірого кольору марки Great Wall Haval. На жаль, номерні знаки на відео роздивитися складно. Людина, яка перебувала за кермом автомобіля, була одягнена в одяг кольору хакі, схожий на той, який носять мисливці», - каже жінка.Зі слів Юлії, оскільки собака стікала кров’ю і гаяти не можна було ні хвилини, вона попросила дозволу у працівників поліції негайно доставити тваринку до ветеринара.«Мені сказали, що зранку зателефонують для подальшого написання заяви. Наступного дня до мене справді зателефонували з поліції, щоправда, лише поцікавилися, чи живий песик. Після цього жодних дзвінків я не отримувала», - каже волинянка.Натомість, як повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, 28 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення від 37-річної мешканки Луцького району про те, що невідомі особи підстрелили собаку. Поліцейські вирушили на місце події, проте тоді із заявницею поспілкуватися не вдалося, оскільки, за її словами, вона перебувала у ветеринарній клініці. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Наразі інформацію перевіряють.

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