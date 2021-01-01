В Україні хочуть скасувати перенесення вихідних через два свята





Як передає Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу 1+1.



"Це комплексне питання стосовно всіх свят, офіційних, неофіційних. Мова йде не про скасування, а про перенесення вихідних. Йшлося про 1 травня та 8 березня. Це загальноєвропейська традиція, навіть в Радянському Союзі не було наступного дня вихідного. А всі інші традиційні свята Новий рік, Різдво, Трійця, Великдень залишаються так, як і було", - сказав Ткаченко.



Він додав, що офіційного фінального документа поки з цього питання немає.



Як повідомлялося, Кабінет Міністрів визначився із

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що в Україні хочуть скасувати перенесення вихідних з нагоди 1 травня та 8 березня.Як передає Укрінформ , про це сказав міністр культури та інформаційної політикив ефірі телеканалу 1+1."Це комплексне питання стосовно всіх свят, офіційних, неофіційних. Мова йде не про скасування, а про перенесення вихідних. Йшлося про 1 травня та 8 березня. Це загальноєвропейська традиція, навіть в Радянському Союзі не було наступного дня вихідного. А всі інші традиційні свята Новий рік, Різдво, Трійця, Великдень залишаються так, як і було", - сказав Ткаченко.Він додав, що офіційного фінального документа поки з цього питання немає.Як повідомлялося, Кабінет Міністрів визначився із перенесенням робочих днів у 2022 році.

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