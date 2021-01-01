В Україні хочуть скасувати перенесення вихідних через два свята
Сьогодні, 06:19
У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що в Україні хочуть скасувати перенесення вихідних з нагоди 1 травня та 8 березня.
Як передає Укрінформ, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу 1+1.
"Це комплексне питання стосовно всіх свят, офіційних, неофіційних. Мова йде не про скасування, а про перенесення вихідних. Йшлося про 1 травня та 8 березня. Це загальноєвропейська традиція, навіть в Радянському Союзі не було наступного дня вихідного. А всі інші традиційні свята Новий рік, Різдво, Трійця, Великдень залишаються так, як і було", - сказав Ткаченко.
Він додав, що офіційного фінального документа поки з цього питання немає.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів визначився із перенесенням робочих днів у 2022 році.
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Як передає Укрінформ, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу 1+1.
"Це комплексне питання стосовно всіх свят, офіційних, неофіційних. Мова йде не про скасування, а про перенесення вихідних. Йшлося про 1 травня та 8 березня. Це загальноєвропейська традиція, навіть в Радянському Союзі не було наступного дня вихідного. А всі інші традиційні свята Новий рік, Різдво, Трійця, Великдень залишаються так, як і було", - сказав Ткаченко.
Він додав, що офіційного фінального документа поки з цього питання немає.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів визначився із перенесенням робочих днів у 2022 році.
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