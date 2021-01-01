Сумна статистика: від початку року 124 волинян покінчили з життям





Інформацію повідомили за період з січня по вересень 2021 року. Про це інформує Головне управління статистики області, пише



Від початку року на Волині померли 10 617 жителів.



Це на 512 осіб більше, ніж за аналогічний період у 2020 році. Народилися 7 354 малюки.



Найбільш поширеною причиною смерті волинян у цьому році стали хвороби системи кровообігу – від них померло 6 929 людей.



Причиною смертності 1 104 волинян стали новоутворення.



Внаслідок COVID-19 померло 760 волинян.



Через зовнішні чинники загинуло 513 волинян, 124 з них – вчинили самогубство.



За даними Головного управління статистики області, скорочення населення наразі з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку:



- В Луцькому районі населення скоротилося на 732 людини;

- У Луцьк стало на 714 жителів менше;

- Населення Володимир-Волинського району скоротилося на 1 252 жителів

- В Камінь-Каширському районі стало на 395 людей менше;

- У Ковельському районі – на тисячу жителів менше.



Станом на 1 жовтня на Волині офіційно проживали трохи більше ніж 1,02 мільйона людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останній місяць чисельність населення Волинської області зменшилася на 3 390 осіб.Інформацію повідомили за період з січня по вересень 2021 року. Про це інформує Головне управління статистики області, пише Район.in.ua. Від початку року на Волині померли 10 617 жителів.Це на 512 осіб більше, ніж за аналогічний період у 2020 році. Народилися 7 354 малюки.Найбільш поширеною причиною смерті волинян у цьому році стали хвороби системи кровообігу – від них померло 6 929 людей.Причиною смертності 1 104 волинян стали новоутворення.Внаслідок COVID-19 померло 760 волинян.Через зовнішні чинники загинуло 513 волинян, 124 з них – вчинили самогубство.За даними Головного управління статистики області, скорочення населення наразі з початку року фіксують в усіх чотирьох районах області та в Луцьку:- В Луцькому районі населення скоротилося на 732 людини;- У Луцьк стало на 714 жителів менше;- Населення Володимир-Волинського району скоротилося на 1 252 жителів- В Камінь-Каширському районі стало на 395 людей менше;- У Ковельському районі – на тисячу жителів менше.Станом на 1 жовтня на Волині офіційно проживали трохи більше ніж 1,02 мільйона людей.

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