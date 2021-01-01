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Зеленський у ВР вручив орден головній санітарній лікарці Волині

Зеленський у ВР вручив орден головній санітарній лікарці Волині
1 грудня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський вручив головній державній санітарній лікарці Волинської області Наталії Янко орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Про це стало відомо під час щорічного послання президента Володимира Зеленського у Верховній Раді.

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили головну державну санітарну лікарку Волинської області, виконувачку обов’язків генерального директора державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Наталію Янко.

Так, серед почесних відзнак, вручених Президентом, – "Герой України" з орденом "Золота зірка", орден князя Ярослава Мудрого, "Заслужений архітектор України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений донор України", "Заслужений лікар України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений юрист України", "Заслужений артист України", "Народний артист України".


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Теги: Наталія Янко, санітарний лікар Волині, орден, ВР
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