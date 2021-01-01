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На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО

На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО
Молодь із поліського села Бірки Камінь-Каширського району любить спорт і пропагує здоровий спосіб життя. Тільки от займатися хлопчакам не було де, а столітній будинок, де тренувалися, – міг у будь-яку хвилину завалитися. Тож під спортзал влада села виділила церковну хату.

Про це пише 12 канал.

Цей будинок належить церковній громаді села. Побачивши, як хлопці прагнуть бути спортивними і здоровими, – вирішили допомогти. Долучилися і місцеві, і організація “Побратими України”.

Розвалили зайві стіни. Зробили кімнати більшими. Хлопці розповіли, що починали займатися із саморобними гантелями і дисками для штанг.

Тепер же спортзал хлопців із сучасним інвентарем. Кажуть: найближчим часом планують закупити ще. Ходить у місцеву качалку близько двадцяти людей. Усе безкоштовно. Переважно усі хлопці.

У своєму залі, кажуть хлопці, хотіли би більше дзеркал. А ще облаштувати зону для занять з ММА та інших видів єдиноборств. Від допомоги, додають місцеві бодібілдери, не відмовляться.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, спортзал, церковна хата
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