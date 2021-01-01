На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО





Про це пише



Цей будинок належить церковній громаді села. Побачивши, як хлопці прагнуть бути спортивними і здоровими, – вирішили допомогти. Долучилися і місцеві, і організація “Побратими України”.



Розвалили зайві стіни. Зробили кімнати більшими. Хлопці розповіли, що починали займатися із саморобними гантелями і дисками для штанг.



Тепер же спортзал хлопців із сучасним інвентарем. Кажуть: найближчим часом планують закупити ще. Ходить у місцеву качалку близько двадцяти людей. Усе безкоштовно. Переважно усі хлопці.



У своєму залі, кажуть хлопці, хотіли би більше дзеркал. А ще облаштувати зону для занять з ММА та інших видів єдиноборств. Від допомоги, додають місцеві бодібілдери, не відмовляться.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молодь із поліського села Бірки Камінь-Каширського району любить спорт і пропагує здоровий спосіб життя. Тільки от займатися хлопчакам не було де, а столітній будинок, де тренувалися, – міг у будь-яку хвилину завалитися. Тож під спортзал влада села виділила церковну хату.Про це пише 12 канал Цей будинок належить церковній громаді села. Побачивши, як хлопці прагнуть бути спортивними і здоровими, – вирішили допомогти. Долучилися і місцеві, і організація “Побратими України”.Розвалили зайві стіни. Зробили кімнати більшими. Хлопці розповіли, що починали займатися із саморобними гантелями і дисками для штанг.Тепер же спортзал хлопців із сучасним інвентарем. Кажуть: найближчим часом планують закупити ще. Ходить у місцеву качалку близько двадцяти людей. Усе безкоштовно. Переважно усі хлопці.У своєму залі, кажуть хлопці, хотіли би більше дзеркал. А ще облаштувати зону для занять з ММА та інших видів єдиноборств. Від допомоги, додають місцеві бодібілдери, не відмовляться.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію