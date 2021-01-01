Відпочинок учнів взимку: чи будуть школи переносити зимові канікули





Міністерство освіти та науки затвердило графік відпочинку школярів на весь навчальний рік 2021-2022. Але ймовірно, що зимові канікули, як і осінні, будуть переносити у школах різних регіонів.Про це пише



Графік канікул від МОН

Навчальний рік у більшості українських шкіл складається із двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Відпочивають учні три рази на навчальний рік – навесні та восени канікули тривають один тиждень, а взимку – два.



Коли учні будуть відпочивати? Зимові канікули у школярів будуть за розкладом. Цього року, за даними МОН, учні відпочиватимуть два тижні – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.



А вже у понеділок, 10 січня, планується, що діти знову вийдуть на очне навчання. Але зазначимо, що графік канікул від Міносвіти є лише рекомендацією.



Коли будуть зимові канікули насправді

На дати зимових канікул можуть вплинути різні обставини, зокрема високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням тощо. Школи можуть посунути канікули навіть заради зручності.



Так було цього року з осінніми канікулами. У кожному окремому регіоні, населеному пункті та навіть школі одного міста учні відпочивали по-різному.



Коли будуть зимові канікули – наразі точної відповіді немає. Ймовірно, повториться ситуація, як з осіннім відпочинком. Десь почнеться раніше, десь за графіком МОН, десь пізніше. Дуже багато залежатиме від ситуації із захворюваністю на COVID-19.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні учні повернулися до очного формату навчання після затяжних осінніх канікул та дистанційки. Але до Нового року залишився лише місяць, тож на дітей незабаром чекають зимові канікули.Міністерство освіти та науки затвердило графік відпочинку школярів на весь навчальний рік 2021-2022. Але ймовірно, що зимові канікули, як і осінні, будуть переносити у школах різних регіонів.Про це пише 24 канал. Навчальний рік у більшості українських шкіл складається із двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Відпочивають учні три рази на навчальний рік – навесні та восени канікули тривають один тиждень, а взимку – два.Зимові канікули у школярів будуть за розкладом. Цього року, за даними МОН, учні відпочиватимуть два тижні – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.А вже у понеділок, 10 січня, планується, що діти знову вийдуть на очне навчання. Але зазначимо, що графік канікул від Міносвіти є лише рекомендацією.На дати зимових канікул можуть вплинути різні обставини, зокрема високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням тощо.навіть заради зручності.Так було цього року з осінніми канікулами. У кожному окремому регіоні, населеному пункті та навіть школі одного міста учні відпочивали по-різному.Коли будуть зимові канікули – наразі точної відповіді немає. Ймовірно, повториться ситуація, як з осіннім відпочинком. Десь почнеться раніше, десь за графіком МОН, десь пізніше. Дуже багато залежатиме від ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію