Волинський атовець виграв суд у чиновниці Держгеокадастру
Сьогодні, 13:49
Волинський окружний адміністративний суд виніс рішення щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру.
Про це повідомила пресслужба ГУ Держгеокадастру у Волинській області.
3 грудня 2021 року завершилося слухання справи щодо визнання недійсними та скасування результатів конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.
Відповідно до рішення конкурсної комісії від 28.07.2021 у конкурсі переміг уродженець Волині, учасник АТО Володимир Боярчук. Однак чиновники Головного управління Держгеокадастру в області оскаржили це рішення щодо визначення переможця.
Судові дебати тривали з 10 серпня до 3 грудня 2021 року. Сьогодні ж Волинський окружний адміністративний суд виніс рішення про відмову в задоволенні позову та залишив результати конкурсу в силі.
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Про це повідомила пресслужба ГУ Держгеокадастру у Волинській області.
3 грудня 2021 року завершилося слухання справи щодо визнання недійсними та скасування результатів конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.
Відповідно до рішення конкурсної комісії від 28.07.2021 у конкурсі переміг уродженець Волині, учасник АТО Володимир Боярчук. Однак чиновники Головного управління Держгеокадастру в області оскаржили це рішення щодо визначення переможця.
Судові дебати тривали з 10 серпня до 3 грудня 2021 року. Сьогодні ж Волинський окружний адміністративний суд виніс рішення про відмову в задоволенні позову та залишив результати конкурсу в силі.
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