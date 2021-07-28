Волинський атовець виграв суд у чиновниці Держгеокадастру

Волинський окружний адміністративний суд виніс рішення щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру.Про це повідомила пресслужба ГУ Держгеокадастру у Волинській області.3 грудня 2021 року завершилося слухання справи щодо визнання недійсними та скасування результатів конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Відповідно до рішення конкурсної комісії від 28.07.2021 у конкурсі переміг уродженець Волині, учасник АТО. Однак чиновники Головного управління Держгеокадастру в області оскаржили це рішення щодо визначення переможця.Судові дебати тривали з 10 серпня до 3 грудня 2021 року. Сьогодні ж Волинський окружний адміністративний суд виніс рішення про відмову в задоволенні позову та залишив результати конкурсу в силі.