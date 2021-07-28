вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський атовець виграв суд у чиновниці Держгеокадастру

Волинський атовець виграв суд у чиновниці Держгеокадастру
Волинський окружний адміністративний суд виніс рішення щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру.

Про це повідомила пресслужба ГУ Держгеокадастру у Волинській області.

3 грудня 2021 року завершилося слухання справи щодо визнання недійсними та скасування результатів конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Відповідно до рішення конкурсної комісії від 28.07.2021 у конкурсі переміг уродженець Волині, учасник АТО Володимир Боярчук. Однак чиновники Головного управління Держгеокадастру в області оскаржили це рішення щодо визначення переможця.

Судові дебати тривали з 10 серпня до 3 грудня 2021 року. Сьогодні ж Волинський окружний адміністративний суд виніс рішення про відмову в задоволенні позову та залишив результати конкурсу в силі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, атовець, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 4–5 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Волинський атовець виграв суд у чиновниці Держгеокадастру
Сьогодні, 13:49
У Луцьку оновлять систему електронної черги в дитсадочки
Сьогодні, 13:35
На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:20
На Волині остання зв'язкова УПА відсвяткувала 95-річчя. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
На Волині головного лікаря судитимуть за одержання хабара На Волині головного лікаря судитимуть за одержання хабара
02 грудень, 17:20
Умовно засудили винуватця смертельної аварії на Волині Умовно засудили винуватця смертельної аварії на Волині
28 листопад, 23:00
На Волині організатор нарколабораторії втрапив за ґрати На Волині організатор нарколабораторії втрапив за ґрати
28 листопад, 12:55
Як покарали педагога з Волині, який побив учня Як покарали педагога з Волині, який побив учня
28 листопад, 02:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
02 грудень, 09:08
 8
Куди піти у Луцьку на вихідних 4–5 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
Волинський атовець виграв суд у чиновниці Держгеокадастру
Сьогодні, 13:49
 0
У Луцьку оновлять систему електронної черги в дитсадочки
Сьогодні, 13:35
 0
На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8