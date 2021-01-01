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На Волині за тиждень сапери знищили 6 боєприпасів часів минулої війни

На Волині за тиждень сапери знищили 6 боєприпасів часів минулої війни
За минулий тиждень працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області проводили роботи щодо вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це інформують у пресслужбі волинських рятувальників.

Їх напередодні виявили громадяни у Ковельському та Володимир-Волинському районах. Піротехніки знищили 6 вибухонебезпечних предметів часів минулої війни.

На місці проведення піротехнічних робіт з місцевими мешканцями провели роз’яснювальні бесіди щодо дій у разі виявлення підозрілих предметів.

Загалом з початку року сапери ДСНС Волині знешкодили 823 вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої Світової війни.

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Теги: сапери, Волинь
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