За вбивство матері волинянин проведе 5 років за ґратами
Сьогодні, 16:54
У селі Навіз Луцького району чоловік заподіяв матері тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили її смерть. Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 38-річним жителем села Навіз Луцького району матері тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Увечері 4 березня 2020 року нетверезий чоловік під час конфлікту побив рідну людину, завдавши травм, від яких вона згодом померла у лікарні.
Винуватість свою у скоєному волинянин визнав повністю, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину.
Ківерцівський районний суд, врахувавши усі ці обставини, призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 38-річним жителем села Навіз Луцького району матері тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Увечері 4 березня 2020 року нетверезий чоловік під час конфлікту побив рідну людину, завдавши травм, від яких вона згодом померла у лікарні.
Винуватість свою у скоєному волинянин визнав повністю, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину.
Ківерцівський районний суд, врахувавши усі ці обставини, призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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