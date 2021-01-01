За вбивство матері волинянин проведе 5 років за ґратами

У селі Навіз Луцького району чоловік заподіяв матері тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили її смерть. Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 38-річним жителем села Навіз Луцького району матері тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).Увечері 4 березня 2020 року нетверезий чоловік під час конфлікту побив рідну людину, завдавши травм, від яких вона згодом померла у лікарні.Винуватість свою у скоєному волинянин визнав повністю, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину.Ківерцівський районний суд, врахувавши усі ці обставини, призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.