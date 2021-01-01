На Волині руйнується музей В’ячеслава Липинського





Про це йдеться у листі голови Затурцівської територіальної громади на адресу Волинської обласної ради, пише



«У результаті огляду встановлено, що внаслідок відсутності гідроізоляції в підвальних приміщеннях спостерігається сильне зволоження стін, що призводить до висолів та утворення грибка, а також руйнування конструктивних елементів споруди. Зокрема, металеві балки перекриття проіржавіли, метал розшарувався та втратив свою несучу здатність, що унеможливлює нормальну експлуатацію споруди. Крім того в стінах спостерігаються тріщини, що є результатом погано організованого водовідведення опадів. В деяких місцях протікає дах, через недостатню кількість приладів опалення взимку холодно, деякі столярні заповнення віконних прорізів протрухли і розсипалися», – йдеться у документі.



Вартість розробки ПКД, відповідно до наданої інформації, коштує орієнтовно 500 тисяч гривень.



Нагадаємо, В’ячеслав Липинський – український історик, громадсько-політичний діяч, публіцист, ідеолог консервативного напряму в українській суспільно-політичній думці й основоположник державницького напряму в українській історіографії. Музей у родинному маєтку Липинських був відкритий у 2011 році. Затурцівська громада, своєю чергою нагадує: у 2022 році минатиме 140 років від Дня народження В’ячеслава Липинського. Тож просить посприяти з виділенням коштів на виготовлення ПКД для реставраційних робіт.



Згаданий лист, до слова, розглядали депутати облради під час засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку. Депутати підтримали звернення громади проте відзначили, що вартість самої реставрації буде для обласного бюджету непідйомною.



«Вирішити це питання коштом обласного бюджету важко через обмежені можливості. Якщо лише на проєктно-кошторисну документацію потрібно 500 тисяч, то ремонт приміщення обійдеться у десятки мільйонів. Тому варто шукати варіанти з грантовими проектами та державним бюджетом», – зазначив депутат Андрій Бокоч, пише пресслужба облради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родовий маєток Липинських у Затурцях Володимир-Волинського району руйнується. Лише виготовлення проектно-кошторисної документації для робіт з реконструкції коштуватиме пів мільйона гривень.Про це йдеться у листі голови Затурцівської територіальної громади на адресу Волинської обласної ради, пише Інформаційне агентство Волинські новини . Зокрема, в додатках до листа прикріплений висновок фахівців Науково-дослідного інституту історії архітектури та містобудування, які 13 липня 2021 року оглянули будинок музею Липинського у Затурцях.«У результаті огляду встановлено, що внаслідок відсутності гідроізоляції в підвальних приміщеннях спостерігається сильне зволоження стін, що призводить до висолів та утворення грибка, а також руйнування конструктивних елементів споруди. Зокрема, металеві балки перекриття проіржавіли, метал розшарувався та втратив свою несучу здатність, що унеможливлює нормальну експлуатацію споруди. Крім того в стінах спостерігаються тріщини, що є результатом погано організованого водовідведення опадів. В деяких місцях протікає дах, через недостатню кількість приладів опалення взимку холодно, деякі столярні заповнення віконних прорізів протрухли і розсипалися», – йдеться у документі.Вартість розробки ПКД, відповідно до наданої інформації, коштує орієнтовно 500 тисяч гривень.Нагадаємо, В’ячеслав Липинський – український історик, громадсько-політичний діяч, публіцист, ідеолог консервативного напряму в українській суспільно-політичній думці й основоположник державницького напряму в українській історіографії. Музей у родинному маєтку Липинських був відкритий у 2011 році. Затурцівська громада, своєю чергою нагадує: у 2022 році минатиме 140 років від Дня народження В’ячеслава Липинського. Тож просить посприяти з виділенням коштів на виготовлення ПКД для реставраційних робіт.Згаданий лист, до слова, розглядали депутати облради під час засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку. Депутати підтримали звернення громади проте відзначили, що вартість самої реставрації буде для обласного бюджету непідйомною.«Вирішити це питання коштом обласного бюджету важко через обмежені можливості. Якщо лише на проєктно-кошторисну документацію потрібно 500 тисяч, то ремонт приміщення обійдеться у десятки мільйонів. Тому варто шукати варіанти з грантовими проектами та державним бюджетом», – зазначив депутат, пише пресслужба облради.

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