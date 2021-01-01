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Маленька волинянка бореться із раком крові: потрібна допомога

Маленька волинянка бореться із раком крові: потрібна допомога
У жительки Горохова Юлії Тимощук 2014 року народження діагностували рак крові. На лікування за кордоном потрібно зібрати більш ніж 150 тисяч євро.

Мама Юлі Вікторія Тимощук благає про допомогу. Відповідний пост жінка опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

«Дорогі люди, у нас сталась велика біда. У нашої донечки Юлі діагностували рак крові. Ми шукаємо можливість лікування за кордоном. Наразі ми отримали найшвидшу згоду від Ізраїлю, тому плануємо їхати лікуватись туди.

Ми не знаємо точної вартості, але була озвучена початкова сума 150-200 тисяч євро. Як тільки клініка озвучить точні цифри, ми одразу повідомимо Вам усім. Дякую наперед усім, хто відгукнеться. Прошу молитов, а також репост, розголошення. Ми самі без вас не справимось», – йдеться у дописі.
Маленька волинянка бореться із раком крові: потрібна допомога

Картки, на які можна відправляти допомогу:

4441 1144 0081 2051 МоноБанк, тато Тимощук Олександр.

4149 6090 0622 7484 ПриватБанк, Тимощук Вікторія.

5457 0822 7493 2743 ПриватБанк, Тимощук Олександр.
Маленька волинянка бореться із раком крові: потрібна допомога

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Теги: Волинь, Горохів, рак крові, допомога
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