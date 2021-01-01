Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги

За минулу добу на Волині зареєстрували 314 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки недуги виявили у:Луцька ТГ – 180 хворихБоратинська ТГ – 21 хворийГородищенська ТГ – 7 хворихГорохівська ТГ – 9 хворихПідгайцівська ТГ – 39 хворихРожищенська ТГ – 1 хворийТорчинська ТГ – 1 хворийВолодимир-Волинська ТГ – 2 хворихІваничівська ТГ – 4 хворихЛитовезькаТГ – 2 хворихНововолинська ТГ – 6 хворихПавлівська ТГ – 1 хворийПоромівська ТГ – 6 хворихУстилузька ТГ – 5 хворихКамінь-Каширська ТГ – 6 хворихЛюбешівська ТГ – 4 хворихМаневицька ТГ – 5 хворихПрилісненська ТГ – 2 хворихГолобська ТГ – 1 хворийДубівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 3 хворихКовельська ТГ – 6 хворихРатнівська ТГ – 2 хворихГоспіталізували – 20 хворих, 294 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 12 грудня в області зареєстрували 99 262 випадки.Одужали – 90 029 осіб (за останню добу – 684).Летальних випадків (осіб) – 2071, з них за останню добу – 4:Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1).Володимир-Волинський район – 3 випадки: Володимир-Волинська ТГ (1), Нововолинська ТГ (2).Методом ПЛР всього обстежили 397204 особи, за останню добу – 480 осіб.За добу 11 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2035 щеплень. Першою дозою щепили 617 осіб та другою дозою – 1418 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 307 839 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 258 203 людини. Загалом провели 566 042 щеплення.