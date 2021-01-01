Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 11:41
За минулу добу на Волині зареєстрували 314 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 258 хворих:
Луцька ТГ – 180 хворих
Боратинська ТГ – 21 хворий
Городищенська ТГ – 7 хворих
Горохівська ТГ – 9 хворих
Підгайцівська ТГ – 39 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 26 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 4 хворих
ЛитовезькаТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 6 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 6 хворих
Устилузька ТГ – 5 хворих
Камінь-Каширський район – 17 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 6 хворих
Любешівська ТГ – 4 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 13 хворих:
Голобська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 2 хворих
Госпіталізували – 20 хворих, 294 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 12 грудня в області зареєстрували 99 262 випадки.
Одужали – 90 029 осіб (за останню добу – 684).
Летальних випадків (осіб) – 2071, з них за останню добу – 4:
Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 3 випадки: Володимир-Волинська ТГ (1), Нововолинська ТГ (2).
Методом ПЛР всього обстежили 397204 особи, за останню добу – 480 осіб.
За добу 11 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2035 щеплень. Першою дозою щепили 617 осіб та другою дозою – 1418 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 307 839 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 258 203 людини. Загалом провели 566 042 щеплення.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 258 хворих:
Луцька ТГ – 180 хворих
Боратинська ТГ – 21 хворий
Городищенська ТГ – 7 хворих
Горохівська ТГ – 9 хворих
Підгайцівська ТГ – 39 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 26 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 4 хворих
ЛитовезькаТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 6 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 6 хворих
Устилузька ТГ – 5 хворих
Камінь-Каширський район – 17 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 6 хворих
Любешівська ТГ – 4 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 13 хворих:
Голобська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 2 хворих
Госпіталізували – 20 хворих, 294 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 12 грудня в області зареєстрували 99 262 випадки.
Одужали – 90 029 осіб (за останню добу – 684).
Летальних випадків (осіб) – 2071, з них за останню добу – 4:
Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 3 випадки: Володимир-Волинська ТГ (1), Нововолинська ТГ (2).
Методом ПЛР всього обстежили 397204 особи, за останню добу – 480 осіб.
За добу 11 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2035 щеплень. Першою дозою щепили 617 осіб та другою дозою – 1418 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 307 839 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 258 203 людини. Загалом провели 566 042 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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