На Волині рятувальники витягували ВАЗ, що злетів у кювет





Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



О 19:30 до служби 101 надійшло повідомлення, що поблизу смт Благодатне Володимир-Волинського району внаслідок несприятливих кліматичних умов з’їхав у придорожній кювет автомобіль ВАЗ.



Особовий склад 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська на пожежній автоцистерні за допомогою буксирувального тросу здійснив витягування автомобіля на безпечну ділянку дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 грудня поблизу смт Благодатне Володимир-Волинського району рятувальники надали допомогу водію легковика, що злетів у кювет.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.О 19:30 до служби 101 надійшло повідомлення, що поблизу смт Благодатне Володимир-Волинського району внаслідок несприятливих кліматичних умов з’їхав у придорожній кювет автомобіль ВАЗ.Особовий склад 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська на пожежній автоцистерні за допомогою буксирувального тросу здійснив витягування автомобіля на безпечну ділянку дороги.

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