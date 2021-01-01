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На Волині рятувальники витягували ВАЗ, що злетів у кювет

На Волині рятувальники витягували ВАЗ, що злетів у кювет
12 грудня поблизу смт Благодатне Володимир-Волинського району рятувальники надали допомогу водію легковика, що злетів у кювет.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

О 19:30 до служби 101 надійшло повідомлення, що поблизу смт Благодатне Володимир-Волинського району внаслідок несприятливих кліматичних умов з’їхав у придорожній кювет автомобіль ВАЗ.

Особовий склад 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська на пожежній автоцистерні за допомогою буксирувального тросу здійснив витягування автомобіля на безпечну ділянку дороги.

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Теги: ДТП, ДСНС, Волинь, кювет
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