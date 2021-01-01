Через Волинь в Україну намагалися завезти понад 14 кілограм російської «ювелірки». ФОТО

На митному посту «Ягодин» вилучили велику партію ювелірних виробів російського виробництва.Про це інформують у пресслужбі митниці.Її приховав у своєму авто громадянин України. Він в’їжджав «червоним коридором» з Польщі, подавши до митного оформлення вантаж «такелажні вироби». Однак під час митного огляду в картонних коробках, серед задекларованого вантажу, виявили ювелірні вироби зі срібла виробництва Росії в 6 поліетиленових пакетах, орієнтовною вагою брутто 14,3 кг.А додатково, в кабіні транспортного засобу, під водійським сидінням було виявлено ювелірні вироби із золота 585 проби та срібла, теж виробництва Росії вагою брутто 1,5 кг.Митний огляд та документування скоєного правопорушення триває.