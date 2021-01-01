вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через Волинь в Україну намагалися завезти понад 14 кілограм російської «ювелірки». ФОТО

Через Волинь в Україну намагалися завезти понад 14 кілограм російської «ювелірки». ФОТО
На митному посту «Ягодин» вилучили велику партію ювелірних виробів російського виробництва.

Про це інформують у пресслужбі митниці.

Її приховав у своєму авто громадянин України. Він в’їжджав «червоним коридором» з Польщі, подавши до митного оформлення вантаж «такелажні вироби». Однак під час митного огляду в картонних коробках, серед задекларованого вантажу, виявили ювелірні вироби зі срібла виробництва Росії в 6 поліетиленових пакетах, орієнтовною вагою брутто 14,3 кг.

А додатково, в кабіні транспортного засобу, під водійським сидінням було виявлено ювелірні вироби із золота 585 проби та срібла, теж виробництва Росії вагою брутто 1,5 кг.

Митний огляд та документування скоєного правопорушення триває.
Через Волинь в Україну намагалися завезти понад 14 кілограм російської «ювелірки». ФОТО
Через Волинь в Україну намагалися завезти понад 14 кілограм російської «ювелірки». ФОТО
Через Волинь в Україну намагалися завезти понад 14 кілограм російської «ювелірки». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ювелірні вироби, Ягодин, митниця, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкривають другу філію ЦНАПу
Сьогодні, 15:26
Через Волинь в Україну намагалися завезти понад 14 кілограм російської «ювелірки». ФОТО
Сьогодні, 14:59
16-річному водію, який збив людей на переході у Луцьку, повідомили про підозру
Сьогодні, 14:48
У якому стані перебуває 5-річний хлопчик, якого збив неповнолітній на Соборності у Луцьку
Сьогодні, 14:42
Волинянин переміг на кубку України з ММА
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
Через «Ягодин» хотіли перевезти медобладнання під виглядом гуманітарної допомоги Через «Ягодин» хотіли перевезти медобладнання під виглядом гуманітарної допомоги
02 грудень, 09:34
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти пневматичну зброю Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти пневматичну зброю
25 листопад, 10:00
Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона Директора фірми, яка перевозила через «Ягодин» брендовий одяг, оштрафували на 1,5 мільйона
24 листопад, 17:30
На «Ягодині» у вантажівці знайшли 500 пачок контрабандних цигарок На «Ягодині» у вантажівці знайшли 500 пачок контрабандних цигарок
15 листопад, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкривають другу філію ЦНАПу
Сьогодні, 15:26
 0
Через Волинь в Україну намагалися завезти понад 14 кілограм російської «ювелірки». ФОТО
Сьогодні, 14:59
 0
16-річному водію, який збив людей на переході у Луцьку, повідомили про підозру
Сьогодні, 14:48
 0
У якому стані перебуває 5-річний хлопчик, якого збив неповнолітній на Соборності у Луцьку
Сьогодні, 14:42
 0
Волинянин переміг на кубку України з ММА
Сьогодні, 14:31
 0
Медіа
відео
1/8