Лісівники нагадали волинянам про штрафи за незаконно зрубані ялинки





Як запевняє пресслужба Волинського ОУЛМГ, купити ялинку дешевше, ніж сплатити штраф.



Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року №665 за зрубані ялинки, добуті незаконним шляхом, штрафи диференціюються залежно від товщини стовбура зрубаного дерева.



Якщо діаметр стовбура дерева до 10 см, то доведеться сплатити 545 грн, від 10 до 14 см – 960 грн, від 14 см – 2465 грн.



Крім того, ялинкові браконьєри будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 -1020 грн).



Із початку грудня за порядком у лісі пильнують мобільні рейдові групи із державної лісової охорони, екологів і поліції.



"Якщо ви стали свідком лісопорушення, негайно повідомляйте про цей факт у найближче територіальне управління чи лісгосп і в поліцію, - закликают лісівники. - Ви також можете повідомити про ймовірне порушення через Телеграм @ukrforest_bot".



Разом з тим, лісівники повідомляли про те, де можна придбати ялинки до новорічних свят і показали



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні новорічних свят Держлісагентство попереджає, що вирубувати ялинки в лісі не можна. Порушники будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. За кожне зрубане дерево на порушників накладається штраф і стягується збиток.Як запевняє пресслужба Волинського ОУЛМГ, купити ялинку дешевше, ніж сплатити штраф.Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року №665 за зрубані ялинки, добуті незаконним шляхом, штрафи диференціюються залежно від товщини стовбура зрубаного дерева.Якщо діаметр стовбура дерева до 10 см, то доведеться сплатити 545 грн, від 10 до 14 см – 960 грн, від 14 см – 2465 грн.Крім того, ялинкові браконьєри будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 -1020 грн).Із початку грудня за порядком у лісі пильнують мобільні рейдові групи із державної лісової охорони, екологів і поліції."Якщо ви стали свідком лісопорушення, негайно повідомляйте про цей факт у найближче територіальне управління чи лісгосп і в поліцію, - закликают лісівники. - Ви також можете повідомити про ймовірне порушення через Телеграм @ukrforest_bot".Разом з тим, лісівники повідомляли про те, де можна придбати ялинки до новорічних свят і показали процедуру вирощення ялинок та сосен на Волині.

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