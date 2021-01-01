Скоро Луцьк матиме ще 29 «рогатих» та новий тролейбусний маршрут. ВІДЕО





Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу Борис Смаль.



Він зауважує, що через місяць Луцьк отримає 29 нових тролейбусів, а до кінця наступного року отримає частину лінії тролейбусних мереж, які дадуть змогу створити нове кільце.



«Це новий виток в галузі транспорту нашого міста», – каже директор.



Борис Смаль додає, що звертають увагу не тільки на електротранспорт. Одним із програмних моментів міського голови є те, що в Луцьку має бути екологічний транспорт. Тобто, потрібновідмовитися від маршруток до яких ми звикли за останнє десятиліття. Адже вони вже в аврійному стані і створюють не лише небезпеку, а й порушують екологію.



«Ми бачимо як протягом останнього року поступово в Луцьк заходять нові великогабаритні екологічні автобуси, тобто те, чим живе Європа і світ. Є в планах повністю замінити за один рік всі «Еталони», які курсують по нашому місту на нові автобуси», – зазначає директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради.



Детальніше – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з’являться нові тролейбусні маршрути. Окрім того місто отримає 29 нових тролейбусів.Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу «Конкурент TV» розповів директор Департаменту економічної політики Луцької міської радиВін зауважує, що через місяць Луцьк отримає 29 нових тролейбусів, а до кінця наступного року отримає частину лінії тролейбусних мереж, які дадуть змогу створити нове кільце.«Це новий виток в галузі транспорту нашого міста», – каже директор.Борис Смаль додає, що звертають увагу не тільки на електротранспорт. Одним із програмних моментів міського голови є те, що в Луцьку має бути екологічний транспорт. Тобто, потрібновідмовитися від маршруток до яких ми звикли за останнє десятиліття. Адже вони вже в аврійному стані і створюють не лише небезпеку, а й порушують екологію.«Ми бачимо як протягом останнього року поступово в Луцьк заходять нові великогабаритні екологічні автобуси, тобто те, чим живе Європа і світ. Є в планах повністю замінити за один рік всі «Еталони», які курсують по нашому місту на нові автобуси», – зазначає директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради.Детальніше – у відео.

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