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Скоро Луцьк матиме ще 29 «рогатих» та новий тролейбусний маршрут. ВІДЕО

Скоро Луцьк матиме ще 29 «рогатих» та новий тролейбусний маршрут. ВІДЕО
У Луцьку з’являться нові тролейбусні маршрути. Окрім того місто отримає 29 нових тролейбусів.

Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу «Конкурент TV» розповів директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.

Він зауважує, що через місяць Луцьк отримає 29 нових тролейбусів, а до кінця наступного року отримає частину лінії тролейбусних мереж, які дадуть змогу створити нове кільце.

«Це новий виток в галузі транспорту нашого міста», – каже директор.

Борис Смаль додає, що звертають увагу не тільки на електротранспорт. Одним із програмних моментів міського голови є те, що в Луцьку має бути екологічний транспорт. Тобто, потрібновідмовитися від маршруток до яких ми звикли за останнє десятиліття. Адже вони вже в аврійному стані і створюють не лише небезпеку, а й порушують екологію.

«Ми бачимо як протягом останнього року поступово в Луцьк заходять нові великогабаритні екологічні автобуси, тобто те, чим живе Європа і світ. Є в планах повністю замінити за один рік всі «Еталони», які курсують по нашому місту на нові автобуси», – зазначає директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради.

Детальніше – у відео.


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Теги: Луцьк, громадський транспорт
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