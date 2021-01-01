Скоро Луцьк матиме ще 29 «рогатих» та новий тролейбусний маршрут. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
У Луцьку з’являться нові тролейбусні маршрути. Окрім того місто отримає 29 нових тролейбусів.
Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу «Конкурент TV» розповів директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
Він зауважує, що через місяць Луцьк отримає 29 нових тролейбусів, а до кінця наступного року отримає частину лінії тролейбусних мереж, які дадуть змогу створити нове кільце.
«Це новий виток в галузі транспорту нашого міста», – каже директор.
Борис Смаль додає, що звертають увагу не тільки на електротранспорт. Одним із програмних моментів міського голови є те, що в Луцьку має бути екологічний транспорт. Тобто, потрібновідмовитися від маршруток до яких ми звикли за останнє десятиліття. Адже вони вже в аврійному стані і створюють не лише небезпеку, а й порушують екологію.
«Ми бачимо як протягом останнього року поступово в Луцьк заходять нові великогабаритні екологічні автобуси, тобто те, чим живе Європа і світ. Є в планах повністю замінити за один рік всі «Еталони», які курсують по нашому місту на нові автобуси», – зазначає директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу «Конкурент TV» розповів директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
Він зауважує, що через місяць Луцьк отримає 29 нових тролейбусів, а до кінця наступного року отримає частину лінії тролейбусних мереж, які дадуть змогу створити нове кільце.
«Це новий виток в галузі транспорту нашого міста», – каже директор.
Борис Смаль додає, що звертають увагу не тільки на електротранспорт. Одним із програмних моментів міського голови є те, що в Луцьку має бути екологічний транспорт. Тобто, потрібновідмовитися від маршруток до яких ми звикли за останнє десятиліття. Адже вони вже в аврійному стані і створюють не лише небезпеку, а й порушують екологію.
«Ми бачимо як протягом останнього року поступово в Луцьк заходять нові великогабаритні екологічні автобуси, тобто те, чим живе Європа і світ. Є в планах повністю замінити за один рік всі «Еталони», які курсують по нашому місту на нові автобуси», – зазначає директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скоро Луцьк матиме ще 29 «рогатих» та новий тролейбусний маршрут. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 21:35
Лучанам розповіли, як підгодовувати тварин взимку
Сьогодні, 20:36
Погода у Луцьку на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
Медіа