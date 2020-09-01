вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин вчинив крадіжку і увосьме потрапив до в'язниці

Волинянин вчинив крадіжку і увосьме потрапив до в'язниці
Волинянина позбавили волі за викрадення телефона і гаманця у жінки і він втрапив за ґрати увосьме.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд призначив 37-річному жителю села Нири Ковельського району за повторне вчинення грабежу (ч.2 ст.186 КК України) покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Звільнившись у квітні 2021 року умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за грабежі, чоловік невдовзі вчинив новий злочин.

19 липня 2021 року на дачному масиві «Світанок» у Ковелі він відібрав у господині однієї з дач телефон та гаманець – і за це втрапив за ґрати увосьме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, в'язниця, волинянин, крадіжки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:51
Волинянин вчинив крадіжку і увосьме потрапив до в'язниці
Сьогодні, 13:37
Волинянин, який убив тещу, сидів у російській в’язниці: деталі трагедії
Сьогодні, 13:27
Новорічні ранки в школах і дитсадках у карантин: МОЗ озвучило правила
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
Волинянин, який викрадав автомобілі, втрапив за ґрати на 6 років Волинянин, який викрадав автомобілі, втрапив за ґрати на 6 років
01 вересень, 2020, 12:47
Волинянин проведе понад 7 років за ґратами за вбивство сина Волинянин проведе понад 7 років за ґратами за вбивство сина
Сьогодні, 12:39
Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині
09 грудень, 12:09
Волинянин проведе понад 5 років за ґратами за напад з ножем на перехожого Волинянин проведе понад 5 років за ґратами за напад з ножем на перехожого
29 листопад, 04:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бізнесмен з Луцька відіграє діджей-сет з особливою донькою на «Вітраж Вікенді»
Сьогодні, 14:20
 0
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:51
 0
Волинянин вчинив крадіжку і увосьме потрапив до в'язниці
Сьогодні, 13:37
 0
Волинянин, який убив тещу, сидів у російській в’язниці: деталі трагедії
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8