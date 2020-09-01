Волинянин вчинив крадіжку і увосьме потрапив до в'язниці
Сьогодні, 13:37
Волинянина позбавили волі за викрадення телефона і гаманця у жінки і він втрапив за ґрати увосьме.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд призначив 37-річному жителю села Нири Ковельського району за повторне вчинення грабежу (ч.2 ст.186 КК України) покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
Звільнившись у квітні 2021 року умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за грабежі, чоловік невдовзі вчинив новий злочин.
19 липня 2021 року на дачному масиві «Світанок» у Ковелі він відібрав у господині однієї з дач телефон та гаманець – і за це втрапив за ґрати увосьме.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд призначив 37-річному жителю села Нири Ковельського району за повторне вчинення грабежу (ч.2 ст.186 КК України) покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
Звільнившись у квітні 2021 року умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за грабежі, чоловік невдовзі вчинив новий злочин.
19 липня 2021 року на дачному масиві «Світанок» у Ковелі він відібрав у господині однієї з дач телефон та гаманець – і за це втрапив за ґрати увосьме.
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