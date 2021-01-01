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Студентів ВНУ залучатимуть до територіальної оборони. ВІДЕО

Студентів ВНУ залучатимуть до територіальної оборони. ВІДЕО
Волинський національний університет імені Лесі Українки планує підписати меморандум про співпрацю із військовим комісаріатом і залучити студентів до територіальної оборони.

Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу «Конкурент TV» розповів ректор ВНУ ім. Лесі Українки Анатолій Цьось.

Він зазначає, що студенти здобудуть перше звання, відповідно до норм військової справи, досвід такої оборони та отримають перші знання і вміння, що стосуються захисту нашої держави. Після першого контракту, який може тривати 2-3 роки (не більше ніж термін навчання в університеті), студент буде фахівцем відповідно до свого навчального плану і матиме хорошу практику участі в територіальній обороні.

«Ці знання і вміння ми будемо зараховувати як неформальну освіту, яка зараз дуже важлива під час підготовки будь-яких фахівців», – каже Анатолій Цьось.

Він додає, що це буде зазначатися в додатку до диплома відповідного зразка.

«Це альтернатива військовій кафедрі. Адже це не підготовка офіцерів, а підготовка військових, які можуть захищати Україну. Їх найбільший дефіцит», – зауважує ректор

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Теги: Волинь, освіта, територіальна оборона
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