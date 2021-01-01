Студентів ВНУ залучатимуть до територіальної оборони. ВІДЕО





Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу Анатолій Цьось.



Він зазначає, що студенти здобудуть перше звання, відповідно до норм військової справи, досвід такої оборони та отримають перші знання і вміння, що стосуються захисту нашої держави. Після першого контракту, який може тривати 2-3 роки (не більше ніж термін навчання в університеті), студент буде фахівцем відповідно до свого навчального плану і матиме хорошу практику участі в територіальній обороні.



«Ці знання і вміння ми будемо зараховувати як неформальну освіту, яка зараз дуже важлива під час підготовки будь-яких фахівців», – каже Анатолій Цьось.



Він додає, що це буде зазначатися в додатку до диплома відповідного зразка.



«Це альтернатива військовій кафедрі. Адже це не підготовка офіцерів, а підготовка військових, які можуть захищати Україну. Їх найбільший дефіцит», – зауважує ректор



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський національний університет імені Лесі Українки планує підписати меморандум про співпрацю із військовим комісаріатом і залучити студентів до територіальної оборони.Про це в ефірі програми «Прайм-Тайм» телеканалу «Конкурент TV» розповів ректор ВНУ ім. Лесі УкраїнкиВін зазначає, що студенти здобудуть перше звання, відповідно до норм військової справи, досвід такої оборони та отримають перші знання і вміння, що стосуються захисту нашої держави. Після першого контракту, який може тривати 2-3 роки (не більше ніж термін навчання в університеті), студент буде фахівцем відповідно до свого навчального плану і матиме хорошу практику участі в територіальній обороні.«Ці знання і вміння ми будемо зараховувати як неформальну освіту, яка зараз дуже важлива під час підготовки будь-яких фахівців», – каже Анатолій Цьось.Він додає, що це буде зазначатися в додатку до диплома відповідного зразка.«Це альтернатива військовій кафедрі. Адже це не підготовка офіцерів, а підготовка військових, які можуть захищати Україну. Їх найбільший дефіцит», – зауважує ректор

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