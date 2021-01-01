Секретні земельні питання: на Волині ветеранів війни не впустили на сесію сільради





Про це Сергій Труш. Люди викликали поліцію.



Учасники бойових дій хотіли потрапити на обговорення земельних питань. Зі слів офіцера поліції діалогу Василя Климюка, на сесію сільради прийшли майже 150 людей.



Учасників АТО/ООС до сесійної зали не пустили, аргументуючи це дією карантинних обмежень в області.



Один із тих хто приїхав на сесію – учасник бойових дій Сергій Труш, розповів, що майже рік не може отримати земельну ділянку. "Писав заяву, на кожну сесію приходжу. Зараз прийшли місцеві учасники АТО з громади, яким так само обіцяють, пишуть відписки та не надають земельні ділянки", – каже учасник бойових дій.



Перед обговоренням земельних питань до зали запросили трьох учасників бойових дій, але вони не дочекалися, – сказав голова сільської ради Юрій Семенюк. У громаді, з його слів, є 267 атовців, з них 106 — ділянок не отримували.



"Найшли землю в селі Борохів, ще, кажуть, десь в Пальче є. Але проєкт робиться не один день. То тут написати та покричати робиться в один момент. Ми думаємо, з нашою бюрократичною системою, це на рік затягнеться. Ми своїх (ред. учасників АТО) забезпечимо", – зазначив сільський голова.



Як розповів у коментарі Суспільному голова земельної комісії сільради Олександр Блащук, цього року на території Підгайцівської сільради ще не виділяли жодної земельної ділянки.



Після подій поруч із сесійною залою учасник бойових дій Сергій Труш сказав, що місцеві ветерани написали заяву до поліції та прокуратури.



Речниця управління Нацполіції Ольга Бузулук підтвердила Суспільному, що заява в поліцію надходила. Каже, це не перша заява від учасників бойових дій з приводу земельних питань після сесії Підгайцівської сільради. Точної кількості заяв не називає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасників бойових дій не пустили на сесійне засідання Підгайцівської сільської ради.Про це Суспільному розповів учасник бойових дій. Люди викликали поліцію.Учасники бойових дій хотіли потрапити на обговорення земельних питань. Зі слів офіцера поліції діалогу Василя Климюка, на сесію сільради прийшли майже 150 людей.Учасників АТО/ООС до сесійної зали не пустили, аргументуючи це дією карантинних обмежень в області.Один із тих хто приїхав на сесію – учасник бойових дій Сергій Труш, розповів, що майже рік не може отримати земельну ділянку. "Писав заяву, на кожну сесію приходжу. Зараз прийшли місцеві учасники АТО з громади, яким так само обіцяють, пишуть відписки та не надають земельні ділянки", – каже учасник бойових дій.Перед обговоренням земельних питань до зали запросили трьох учасників бойових дій, але вони не дочекалися, – сказав голова сільської ради Юрій Семенюк. У громаді, з його слів, є 267 атовців, з них 106 — ділянок не отримували."Найшли землю в селі Борохів, ще, кажуть, десь в Пальче є. Але проєкт робиться не один день. То тут написати та покричати робиться в один момент. Ми думаємо, з нашою бюрократичною системою, це на рік затягнеться. Ми своїх (ред. учасників АТО) забезпечимо", – зазначив сільський голова.Як розповів у коментарі Суспільному голова земельної комісії сільради Олександр Блащук, цього року на території Підгайцівської сільради ще не виділяли жодної земельної ділянки.Після подій поруч із сесійною залою учасник бойових дій Сергій Труш сказав, що місцеві ветерани написали заяву до поліції та прокуратури.Речниця управління Нацполіціїпідтвердила Суспільному, що заява в поліцію надходила. Каже, це не перша заява від учасників бойових дій з приводу земельних питань після сесії Підгайцівської сільради. Точної кількості заяв не називає.

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