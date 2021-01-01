На Волині продають дрова-привиди





Про це повідомляє газета



«Декілька звернень від громадян про купівлю неіснуючих дров надходило до нашого райвідділу минулого року, три з яких сталося суто на Камінь-Каширщині. Цьогоріч таких фактів у нас ще не було, але оголошення шахраїв вже гуляють соцмережами. Зазвичай «продавці» вимагають передоплату, бо, мовляв, треба великий вантаж везти чи далеко їхати. А раптом господар передумає, а вони подолають таку відстань, навантажені дровами. Окрім того, людям інколи пропонують безоплатну доставку, якщо ті вчасно зроблять замовлення. Тож громадяни, ведучись на вигідну ціну та фото хороших деревних порід, відразу ж оплачують товар. У результаті залишаються без грошей і без дров», — пояснює начальник Камінь-Каширського райвідділу поліції Сергій Редько.



Машину дров в оголошеннях оцінюють в середньому у 6-7 тисяч гривень (орієнтовно 1000-1200 грн за куб). Офіційно у лісгоспах можна придбати куб паливної деревини за 400-500 грн, залежно від породи та групи лісопродукції. Транспортні послуги по лісництвах надаються за окрему плату згідно діючого тарифу в залежності від виду транспорту та відстані вивезення. Тобто загалом аналогічну фуру дров купити за оголошеннями в соцмережах насправді не виходить значно дешевше. До того ж це й не завжди безпечно.



«У грудні цього року на Дніпропетровщині вже затримали банду, яка продала неіснуючих дров на понад мільйон гривень по території всієї держави, в тому числі й на Волині. Злочинне угрупування організував 35-річний чоловік, який відбуває покарання в колонії. Він та троє його поплічників — дві жінки та ще один чоловік — створювали фейкові оголошення в інтернеті про продаж дров. Від охочих скористатися їхніми послугами вони брали передоплату, а потім зникали»,— розповів Сергій Редько.



Загалом від початку 2021 року на території Камінь-Каширського району вже відкрито 49 кримінальних проваджень за фактами скоєння шахрайств різного роду, в минулому році таких випадків було зафіксовано вдвічі менше — 24. Ймовірно, таке зростання кількості інтернет-афер пов’язане із карантинними обмеженнями, що в умовах пандемії зумовило поступове перекочування в онлайн-систему сфер торгівлі та послуг.



«Станом на 1 грудня 19 таких злочинів вже розкрито, особам повідомлено про підозру. Стільки ж було розкрито і за весь період у 2020 році. Зауважу, що частина кримінальних проваджень скеровується до інших територіальних підрозділів поліції за підслідністю, якщо в процесі досудового розслідування встановлюється, що злочинні дії вчинялися за межами території обслуговування Камінь-Каширського РВП. По 27 провадженнях прийнято рішення щодо закриття», — каже Сергій Олексійович.



Найчастіше люди потрапляють на гачок аферистів, коли намагаються щось придбати, оплативши товари чи вказавши власні персональні дані на сайті-двійнику або фейковому інтернет-магазині у соцмережах. Також шахраї розміщують в онлайн-платформі оголошення про просту роботу на дому, наприклад, складання ручок. Роботодавець-шахрай пропонує надіслати потенційному працівникові матеріали для такої роботи поштою, але встановлює за ресурси мінімальний завдаток, який повернуть разом з першою заробітною платою. Оплативши такий завдаток, особа не отримає матеріали для роботи і втратить свої кошти.

Ще одним поширеним видом інтернет-шахрайства є надсилання на електронні пошти або у соціальні мережі повідомлень різного характеру, які зводяться до того, що вам необхідно сплатити певну суму коштів. Наприклад, що «ваш родич потрапив в аварію, необхідні гроші» або щодо виграшу цінного призу, за авторизацію якого треба зробити грошовий внесок.



«Останнім часом аферисти телефонують нібито від банківських установ про блокування вашого рахунку тощо. Серед нових шахрайств – неправдиві повідомлення від імені Міністерства охорони здоров’я, в яких пропонують користувачам надати контактні дані для виплати 1000 гривень за вакцинацію. Тож звертаємо увагу жителів району, будьте пильними, не ведіться на подібного роду повідомлення. Нікому не передавайте даних своїх банківських карток та ніколи не робіть передоплати незнайомцям за товар чи послугу», – наголошує керівник райвідділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителям волинських сіл шахраї пропонують купити дрова, яких не існує. Схема щодо продажу-купівлі дров діє в мережі інтернет. Підкуплює довірливих громадян відносно низька ціна товару.Про це повідомляє газета "Полісся". «Декілька звернень від громадян про купівлю неіснуючих дров надходило до нашого райвідділу минулого року, три з яких сталося суто на Камінь-Каширщині. Цьогоріч таких фактів у нас ще не було, але оголошення шахраїв вже гуляють соцмережами. Зазвичай «продавці» вимагають передоплату, бо, мовляв, треба великий вантаж везти чи далеко їхати. А раптом господар передумає, а вони подолають таку відстань, навантажені дровами. Окрім того, людям інколи пропонують безоплатну доставку, якщо ті вчасно зроблять замовлення. Тож громадяни, ведучись на вигідну ціну та фото хороших деревних порід, відразу ж оплачують товар. У результаті залишаються без грошей і без дров», — пояснює начальник Камінь-Каширського райвідділу поліції Сергій Редько.Машину дров в оголошеннях оцінюють в середньому у 6-7 тисяч гривень (орієнтовно 1000-1200 грн за куб). Офіційно у лісгоспах можна придбати куб паливної деревини за 400-500 грн, залежно від породи та групи лісопродукції. Транспортні послуги по лісництвах надаються за окрему плату згідно діючого тарифу в залежності від виду транспорту та відстані вивезення. Тобто загалом аналогічну фуру дров купити за оголошеннями в соцмережах насправді не виходить значно дешевше. До того ж це й не завжди безпечно.«У грудні цього року на Дніпропетровщині вже затримали банду, яка продала неіснуючих дров на понад мільйон гривень по території всієї держави, в тому числі й на Волині. Злочинне угрупування організував 35-річний чоловік, який відбуває покарання в колонії. Він та троє його поплічників — дві жінки та ще один чоловік — створювали фейкові оголошення в інтернеті про продаж дров. Від охочих скористатися їхніми послугами вони брали передоплату, а потім зникали»,— розповів Сергій Редько.Загалом від початку 2021 року на території Камінь-Каширського району вже відкрито 49 кримінальних проваджень за фактами скоєння шахрайств різного роду, в минулому році таких випадків було зафіксовано вдвічі менше — 24. Ймовірно, таке зростання кількості інтернет-афер пов’язане із карантинними обмеженнями, що в умовах пандемії зумовило поступове перекочування в онлайн-систему сфер торгівлі та послуг.«Станом на 1 грудня 19 таких злочинів вже розкрито, особам повідомлено про підозру. Стільки ж було розкрито і за весь період у 2020 році. Зауважу, що частина кримінальних проваджень скеровується до інших територіальних підрозділів поліції за підслідністю, якщо в процесі досудового розслідування встановлюється, що злочинні дії вчинялися за межами території обслуговування Камінь-Каширського РВП. По 27 провадженнях прийнято рішення щодо закриття», — каже Сергій Олексійович.Найчастіше люди потрапляють на гачок аферистів, коли намагаються щось придбати, оплативши товари чи вказавши власні персональні дані на сайті-двійнику або фейковому інтернет-магазині у соцмережах. Також шахраї розміщують в онлайн-платформі оголошення про просту роботу на дому, наприклад, складання ручок. Роботодавець-шахрай пропонує надіслати потенційному працівникові матеріали для такої роботи поштою, але встановлює за ресурси мінімальний завдаток, який повернуть разом з першою заробітною платою. Оплативши такий завдаток, особа не отримає матеріали для роботи і втратить свої кошти.Ще одним поширеним видом інтернет-шахрайства є надсилання на електронні пошти або у соціальні мережі повідомлень різного характеру, які зводяться до того, що вам необхідно сплатити певну суму коштів. Наприклад, що «ваш родич потрапив в аварію, необхідні гроші» або щодо виграшу цінного призу, за авторизацію якого треба зробити грошовий внесок.«Останнім часом аферисти телефонують нібито від банківських установ про блокування вашого рахунку тощо. Серед нових шахрайств – неправдиві повідомлення від імені Міністерства охорони здоров’я, в яких пропонують користувачам надати контактні дані для виплати 1000 гривень за вакцинацію. Тож звертаємо увагу жителів району, будьте пильними, не ведіться на подібного роду повідомлення. Нікому не передавайте даних своїх банківських карток та ніколи не робіть передоплати незнайомцям за товар чи послугу», – наголошує керівник райвідділу поліції.

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