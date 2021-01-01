За скільки на аукціоні продали будівлю «Укрзалізниці» у Ковелі





Нагадаємо, збудований об’єкт був у 1977 році. Балансоутримувачем будівлі є виробничий структурний підрозділ «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії БМЕС» АТ «Укрзалізниця».



Початкова ціна продажу лоту була 66 843,88 грн без ПДВ. Лот виставлявся вперше.



В електронному аукціоні взяли участь 32 учасники – фізичні та юридичні особи.



Згідно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбувся аукціон з продажу одноповерхової будівлі колишнього кондитерського цеху «Укрзалізниці», яка розташована у Ковелі на бульварі Лесі Українки, 37-В. Про це пише Ковель.media Нагадаємо, збудований об’єкт був у 1977 році. Балансоутримувачем будівлі є виробничий структурний підрозділ «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії БМЕС» АТ «Укрзалізниця».Початкова ціна продажу лоту була 66 843,88 грн без ПДВ. Лот виставлявся вперше.В електронному аукціоні взяли участь 32 учасники – фізичні та юридичні особи.Згідно протоколу проведення аукціону, переможцем стало Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельське АТП», яке запропонувало за об’єкт найбільшу суму – 2 млн 6 тис. гривень.

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