За скільки на аукціоні продали будівлю «Укрзалізниці» у Ковелі
Сьогодні, 06:14
Відбувся аукціон з продажу одноповерхової будівлі колишнього кондитерського цеху «Укрзалізниці», яка розташована у Ковелі на бульварі Лесі Українки, 37-В. Про це пише Ковель.media.
Нагадаємо, збудований об’єкт був у 1977 році. Балансоутримувачем будівлі є виробничий структурний підрозділ «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії БМЕС» АТ «Укрзалізниця».
Початкова ціна продажу лоту була 66 843,88 грн без ПДВ. Лот виставлявся вперше.
В електронному аукціоні взяли участь 32 учасники – фізичні та юридичні особи.
Згідно протоколу проведення аукціону, переможцем стало Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельське АТП», яке запропонувало за об’єкт найбільшу суму – 2 млн 6 тис. гривень.
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Нагадаємо, збудований об’єкт був у 1977 році. Балансоутримувачем будівлі є виробничий структурний підрозділ «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії БМЕС» АТ «Укрзалізниця».
Початкова ціна продажу лоту була 66 843,88 грн без ПДВ. Лот виставлявся вперше.
В електронному аукціоні взяли участь 32 учасники – фізичні та юридичні особи.
Згідно протоколу проведення аукціону, переможцем стало Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельське АТП», яке запропонувало за об’єкт найбільшу суму – 2 млн 6 тис. гривень.
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