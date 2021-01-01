10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф

Виконком Луцької міської ради визначив вартість тарифу на послугу з користування майданчиками для платного паркування автомобільного транспорту на вулиці Кравчука та на вулиці Глушець, 1.Відповідні рішення прийняли 28 грудня.Так, для парковки на вулиці Глушець, 1 тариф встановили на період з 1 лютого 2022 року до 1 лютого 2023 року. Платне паркування транспортних засобів тут коштуватиме 10 гривень за годину.Таку ж ціну – 10 гривень за годину – вже від сьогодні, 28 грудня, і до 27 грудня наступного року встановили для парковки на вулиці Кравчука.Директор департаменту економічної політики Луцької міської радизауважив, що тариф розраховували відповідно до методики, передбаченої постановою Кабміну.Парковки обслуговує комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс».