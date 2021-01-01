вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф

10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Виконком Луцької міської ради визначив вартість тарифу на послугу з користування майданчиками для платного паркування автомобільного транспорту на вулиці Кравчука та на вулиці Глушець, 1.

Відповідні рішення прийняли 28 грудня.

Так, для парковки на вулиці Глушець, 1 тариф встановили на період з 1 лютого 2022 року до 1 лютого 2023 року. Платне паркування транспортних засобів тут коштуватиме 10 гривень за годину.

Таку ж ціну – 10 гривень за годину – вже від сьогодні, 28 грудня, і до 27 грудня наступного року встановили для парковки на вулиці Кравчука.

Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль зауважив, що тариф розраховували відповідно до методики, передбаченої постановою Кабміну.

Парковки обслуговує комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парковки, тариф, Борис Смаль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:50
10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Сьогодні, 10:42
Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку
Сьогодні, 10:36
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Де у Луцьку встановлять платні парковки Де у Луцьку встановлять платні парковки
25 жовтень, 14:40
У центрі Луцька облаштують платні паркомісця У центрі Луцька облаштують платні паркомісця
15 вересень, 10:43
У волинському місті хочуть підняти тариф на тепло. ЦІНИ У волинському місті хочуть підняти тариф на тепло. ЦІНИ
07 вересень, 15:16
Вартість газу у вересні не зміниться, – «Волиньгаз Збут» Вартість газу у вересні не зміниться, – «Волиньгаз Збут»
30 серпень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Сьогодні, 10:42
 0
Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку
Сьогодні, 10:36
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
 0
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8