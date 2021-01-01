10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Сьогодні, 10:42
Виконком Луцької міської ради визначив вартість тарифу на послугу з користування майданчиками для платного паркування автомобільного транспорту на вулиці Кравчука та на вулиці Глушець, 1.
Відповідні рішення прийняли 28 грудня.
Так, для парковки на вулиці Глушець, 1 тариф встановили на період з 1 лютого 2022 року до 1 лютого 2023 року. Платне паркування транспортних засобів тут коштуватиме 10 гривень за годину.
Таку ж ціну – 10 гривень за годину – вже від сьогодні, 28 грудня, і до 27 грудня наступного року встановили для парковки на вулиці Кравчука.
Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль зауважив, що тариф розраховували відповідно до методики, передбаченої постановою Кабміну.
Парковки обслуговує комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс».
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Відповідні рішення прийняли 28 грудня.
Так, для парковки на вулиці Глушець, 1 тариф встановили на період з 1 лютого 2022 року до 1 лютого 2023 року. Платне паркування транспортних засобів тут коштуватиме 10 гривень за годину.
Таку ж ціну – 10 гривень за годину – вже від сьогодні, 28 грудня, і до 27 грудня наступного року встановили для парковки на вулиці Кравчука.
Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль зауважив, що тариф розраховували відповідно до методики, передбаченої постановою Кабміну.
Парковки обслуговує комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс».
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