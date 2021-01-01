Які професії на Волині були найбільш оплачуваними в листопаді

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волинської області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у листопаді становила 11597 гривень.Це в 1,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (6000 грн). Порівняно з жовтнем 2021р. розмір заробітної плати збільшився на 0,7%, а проти листопада 2020р. – на 18,3%.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, виробництва паперу та паперових виробів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,6–1,4 раза.Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж листопада зменшилась на 4,3% і на 1 грудня 2021р. становила 43,5 млн.грн, що дорівнює 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за листопад. Вчасно не отримали заробітну плату 3,2 тис. волинян, зайнятих в економіці області, кожному з них не виплачено в середньому по 13757 грн.