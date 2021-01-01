вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська науковиця розповіла, у які ще числа українці зустрічали Новий рік. ВІДЕО

Волинська науковиця розповіла, у які ще числа українці зустрічали Новий рік. ВІДЕО
Упродовж історії Новий рік в Україні припадав не лише на 1 січня. Були періоди, коли рік починався 1 березня і навіть 1 вересня.

Про це у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі 28 грудня розповіли доцентки кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ВНУ імені Лесі Українки Алла Дмитренко та Світлана Чибирак.

«Найдавніше Новий рік українці святкували навесні – 1 березня. Через те, що православна церква залишилася на Юліанському календарі, в світ перейшов на Григоріанський, сьогодні це за нашим Юліанським календарем 14 березня. Навіть у римському календарі було 10 місяців, і вони називалися «септембер», «десембер» – за своїми номерами. А вже потім були додані ще два місяці – січень і лютий. А рік починався з березня», – розповіла Алла Дмитренко.

Світлана Чибирак додала, що і в аграрному календарі рік розпочинається 13-14 березня.

«Тоді є свято Євдошки, або Євдокії, і люди вже навіть починають щось сіяти, садити. Фактично відзначають Новий рік як аграрний новий рік, а не як календарний», – каже науковиця.

За словами Алли Дмитренко, у вересні Новий рік почали святкувати у XV ст, коли Візантійська церква перейшла на вересневий Новий рік.

«Тоді і ми перемандрували на вересневий. Сьогодні це 14 вересня – свято Семена. На Великдень гасили той лучник, яким освітлювали оселю, коли прийшли з церкви. І тільки 14 вересня, на Семена, його вносили. Практично завершені господарські роботи, починаємо вносити до хати ремесло, обробляти волокно і т. д. Тобто відбувається зміна літніх форм діяльності на зимові», – пояснила історикиня.

Що ж до січневого Нового року, то його традиційно пов’язують із Петром I. Однак це не стосується Волині, яка у той час була у складі Речі Посполитої.

«Зрозуміло, що до нас традиція святкувати Новий рік у січні прийшла із Європи і католицьких країн, а не з тогочасної Російської імперії», – стверджує Світлана Чибирак.

«Тим більше, що січневий Новий рік був введений у Європі після переходу на Григоріанський календар. Але якщо брати Україну, то січневий Новий рік утвердився вже після перемоги так званої Жовтневої революції», – додала Алла Дмитренко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Новий рік, святкування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині облаштовують кодон із Білоруссю
Сьогодні, 20:34
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинська науковиця розповіла, у які ще числа українці зустрічали Новий рік. ВІДЕО
Сьогодні, 19:40
Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
Помер маленький волинянин, якому шукали донорів крові
Сьогодні, 18:41
Схожі новини
Як купити новорічне деревце і не порушити закон: поради волинських екологів Як купити новорічне деревце і не порушити закон: поради волинських екологів
24 грудень, 05:27
Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині
22 грудень, 11:35
Новий рік-2022: які заходи запланували у Луцьку та скільки витратять на зимові свята Новий рік-2022: які заходи запланували у Луцьку та скільки витратять на зимові свята
11 грудень, 11:15
Коли і яким буде відкриття головної ялинки Луцька Коли і яким буде відкриття головної ялинки Луцька
10 грудень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині облаштовують кодон із Білоруссю
Сьогодні, 20:34
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинська науковиця розповіла, у які ще числа українці зустрічали Новий рік. ВІДЕО
Сьогодні, 19:40
 0
Який має вигляд святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
 0
Помер маленький волинянин, якому шукали донорів крові
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8