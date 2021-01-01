Волинська науковиця розповіла, у які ще числа українці зустрічали Новий рік. ВІДЕО





Про це у програмі «Жіночий клуб» на Алла Дмитренко та Світлана Чибирак.



«Найдавніше Новий рік українці святкували навесні – 1 березня. Через те, що православна церква залишилася на Юліанському календарі, в світ перейшов на Григоріанський, сьогодні це за нашим Юліанським календарем 14 березня. Навіть у римському календарі було 10 місяців, і вони називалися «септембер», «десембер» – за своїми номерами. А вже потім були додані ще два місяці – січень і лютий. А рік починався з березня», – розповіла Алла Дмитренко.



Світлана Чибирак додала, що і в аграрному календарі рік розпочинається 13-14 березня.



«Тоді є свято Євдошки, або Євдокії, і люди вже навіть починають щось сіяти, садити. Фактично відзначають Новий рік як аграрний новий рік, а не як календарний», – каже науковиця.



За словами Алли Дмитренко, у вересні Новий рік почали святкувати у XV ст, коли Візантійська церква перейшла на вересневий Новий рік.



«Тоді і ми перемандрували на вересневий. Сьогодні це 14 вересня – свято Семена. На Великдень гасили той лучник, яким освітлювали оселю, коли прийшли з церкви. І тільки 14 вересня, на Семена, його вносили. Практично завершені господарські роботи, починаємо вносити до хати ремесло, обробляти волокно і т. д. Тобто відбувається зміна літніх форм діяльності на зимові», – пояснила історикиня.



Що ж до січневого Нового року, то його традиційно пов’язують із Петром I. Однак це не стосується Волині, яка у той час була у складі Речі Посполитої.



«Зрозуміло, що до нас традиція святкувати Новий рік у січні прийшла із Європи і католицьких країн, а не з тогочасної Російської імперії», – стверджує Світлана Чибирак.



«Тим більше, що січневий Новий рік був введений у Європі після переходу на Григоріанський календар. Але якщо брати Україну, то січневий Новий рік утвердився вже після перемоги так званої Жовтневої революції», – додала Алла Дмитренко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж історії Новий рік в Україні припадав не лише на 1 січня. Були періоди, коли рік починався 1 березня і навіть 1 вересня.Про це у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі 28 грудня розповіли доцентки кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ВНУ імені Лесі Українкита«Найдавніше Новий рік українці святкували навесні – 1 березня. Через те, що православна церква залишилася на Юліанському календарі, в світ перейшов на Григоріанський, сьогодні це за нашим Юліанським календарем 14 березня. Навіть у римському календарі було 10 місяців, і вони називалися «септембер», «десембер» – за своїми номерами. А вже потім були додані ще два місяці – січень і лютий. А рік починався з березня», – розповіла Алла Дмитренко.Світлана Чибирак додала, що і в аграрному календарі рік розпочинається 13-14 березня.«Тоді є свято Євдошки, або Євдокії, і люди вже навіть починають щось сіяти, садити. Фактично відзначають Новий рік як аграрний новий рік, а не як календарний», – каже науковиця.За словами Алли Дмитренко, у вересні Новий рік почали святкувати у XV ст, коли Візантійська церква перейшла на вересневий Новий рік.«Тоді і ми перемандрували на вересневий. Сьогодні це 14 вересня – свято Семена. На Великдень гасили той лучник, яким освітлювали оселю, коли прийшли з церкви. І тільки 14 вересня, на Семена, його вносили. Практично завершені господарські роботи, починаємо вносити до хати ремесло, обробляти волокно і т. д. Тобто відбувається зміна літніх форм діяльності на зимові», – пояснила історикиня.Що ж до січневого Нового року, то його традиційно пов’язують із Петром I. Однак це не стосується Волині, яка у той час була у складі Речі Посполитої.«Зрозуміло, що до нас традиція святкувати Новий рік у січні прийшла із Європи і католицьких країн, а не з тогочасної Російської імперії», – стверджує Світлана Чибирак.«Тим більше, що січневий Новий рік був введений у Європі після переходу на Григоріанський календар. Але якщо брати Україну, то січневий Новий рік утвердився вже після перемоги так званої Жовтневої революції», – додала Алла Дмитренко.

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