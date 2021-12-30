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Вперше на Волині самогонний апарат, якому понад 40 років, потрапив у музей. ВІДЕО

Вперше на Волині самогонний апарат, якому понад 40 років, потрапив у музей. ВІДЕО
Самогонний апарат, яким користувався один лучанин, нині зберігають у фондосховищі головного музею Волині.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Будова та призначення цього апарата невідома хіба дітям. Ніде гріха діти: волиняни добре знають і будову, і технологію процесу самогоноваріння, та й таки мало хто заперечить (бо точно злукавить), що ніколи не куштував самогонки.

– У конструкції апарата використано медичну колбу, що додає йому ексклюзивності, – розповів завідувач науково-експозиційного відділу давньої, середньовічної та нової історії Волині Тарас Верба. – Власник дистилятора – пошуковець Михайло Бутенко. Після його смерті апарат передали у ВКМ.

Михайло Бутенко – відомий волинський пошуковець, який брав участь у багатьох археологічних експедиціях. Продукцію лучанина (90 відсотків – це була зубрівка) куштували від полтавської Решетилівки до Закарпаття. Знали Михайлову оковиту і в Угорщині, Словаччині, Польщі.
Вперше на Волині самогонний апарат, якому понад 40 років, потрапив у музей. ВІДЕО

Нині непримітний алюмінієвий бачок та скляна колба зі шлангами лежать поміж іншої старовини. Колись артефакт ще потрапить на виставку, що ілюструватиме життя сьогодення.


Сергій НАУМУК.
Фото та відео Олександра ДУРМАНЕНКА.

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Теги: Волинь, самогонний апарат, музей
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